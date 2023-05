Risques d’inondation dans le sud de la Saskatchewan en raison de fortes précipitations

Dans un communiqué, l'Agence de la sécurité de l'eau de la Saskatchewan (WSA) précise que ces précipitations se poursuivront jusqu'à vendredi avant de s'atténuer samedi.

Avec des précipitations totales de 40 à 60 mm attendues dans le centre-sud et le sud-est de la province, et des poches de précipitations plus importantes, des inondations localisées seront possibles, prévient l'agence.

La WSA souligne qu’au sud de la Transcanadienne, des accumulations générales d'environ 3 à 6 cm sont attendues de Coronach jusqu'à la frontière du Manitoba.

Les accumulations les plus importantes se situent près de la frontière américaine, prévient la WSA . Les accumulations localisées peuvent atteindre 80 mm là où des orages donnent lieu à des averses plus fortes.

« Les fortes pluies peuvent provoquer des crues soudaines et des accumulations d'eau sur les routes. Les fortes pluies combinées à d'autres facteurs météorologiques, tels que la grêle, le vent et la foudre, rendent les activités de plein air dangereuses » — Une citation de Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

Il y a un risque d'inondations localisées et de débits élevés dans les zones où les intensités et les accumulations de pluie sont les plus importantes. Il s'agit notamment des parties supérieures du bassin de la rivière Souris, du barrage Rafferty à Bechard et des parties supérieures du bassin du ruisseau Long, près de Radville , souligne la WSA .

Les communautés comme Assiniboia, Weyburn, Kipling, Estevan ou encore Coronach sont directement concernées par ces risques d'inondation selon l'agence.

La WSA conseille au public de prendre des précautions à proximité des plans d'eau, car les débits peuvent changer rapidement .