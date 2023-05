Les fouilles du dépotoir Prairie Green pourraient coûter jusqu’à 184 M$, selon une étude

L’étude, obtenue par la Presse canadienne, présente différents scénarios et défis liés aux fouilles du dépotoir Prairie Green, situé au nord de Winnipeg. Elle conclut qu’un examen policier du site est faisable.

Les fouilles pourraient demander entre un et trois ans de travail et coûteraient entre 84 et 184 millions de dollars.

L’étude met aussi en garde contre les risques considérables dus à l'exposition aux produits chimiques toxiques et à l’amiante.

Elle ajoute que retrouver les restes des victimes n’est pas garanti. Néanmoins, elle soutient que renoncer aux fouilles pourrait être encore plus néfaste pour les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran.

« Ne pas effectuer de recherche et d'opération de récupération pour les restes de Morgan [Harris] et Marcedes [Myran], lorsqu’il est possible qu'ils se trouvent dans le dépotoir Prairie Green, pourrait avoir des répercussions durables sur les familles, les amis, les proches, les Premières Nations et les communautés autochtones du Manitoba et de partout au Canada. » — Une citation de Extrait de l'étude

Des représentants de l'Assemblée des chefs du Manitoba et de la Première Nation de Long Plain, à laquelle appartenaient Harris et Myran, tiendront une conférence de presse vendredi pour présenter l’étude.

Impacts et risques

Le rapport recommande aux gouvernements de tenir compte des coûts sociaux potentiels des fouilles, y compris l'impact émotionnel sur les familles.

Rien d’une recherche de cette taille et de cette ampleur ne serait facile, et les impacts sur les familles, les Premières Nations et les communautés autochtones doivent être pris en compte et du soutien approprié mis à disposition , mentionne l’étude.

Les plans de recherche proposés dans le rapport tiennent compte des souhaits des familles, des enseignements traditionnels, des dangers et risques, des processus de recherche, des exigences en matière d'équipement et de personnel, des échéances et des coûts.

Le comité, qui s’est référé à des études sur les fouilles d’autres sites d'enfouissement, indique que ce sont des travaux complexes, qui peuvent être vastes et pour lesquels il n’existe pas [d’]approche universelle .

La santé et la sécurité figurent dans le rapport parmi les préoccupations majeures. Il recommande aux équipes qui pourraient être exposées à des matières dangereuses de surveiller la qualité de l’air en tout temps et d’assurer la sécurité ainsi que la décontamination du personnel qui travaille à proximité des matériaux excavés.

Selon le rapport, une autre préoccupation est la possibilité que l'excavation le long d'une pente de débris entraîne un glissement de terrain.

Victimes présumées de meurtre

L’étude a été soumise la semaine dernière au ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Ottawa a fourni 500 000 $ à l'Assemblée des chefs du Manitoba pour sa réalisation.

Un comité composé de l’Assemblée des chefs du Manitoba, de leaders autochtones, de membres des familles des victimes, d'experts médico-légaux ainsi que de représentants municipaux et provinciaux a commandé l’étude en décembre, après que la police de Winnipeg ait renoncé à effectuer des fouilles.

Le rapport indique que la police de Winnipeg croit que les restes des femmes ont été laissés dans une benne à ordures à trois jours d'intervalle au début de mai 2022. Le contenu de la benne à ordures a été envoyé au dépotoir Prairie Green le 16 mai 2022.

Jeremy Skibicki est accusé du meurtre de Rebecca Contois, Morgan Harris, Marcedes Myran, et de celui d’une femme non identifiée appelée Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman.