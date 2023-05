Pas de travaux cette fin de semaine sur le pont Laviolette

Si tout se déroule normalement, les automobilistes peuvent s’attendre à une circulation fluide cette fin de semaine sur le pont Laviolette. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) indique que des travaux liés au remplacement de la dalle centrale auront lieu seulement à partir de 18 h dimanche, et ce, jusqu’à lundi 6 h 30.

Durant cette période, une voie sur deux sera fermée à la circulation dans chaque sens. Les voitures et camions circuleront sur les voies extérieures.

L’entrepreneur a fait part de sa décision au ministère, la planification des travaux relavant de sa responsabilité , relate la porte-parole régionale du MTQ en Mauricie et au Centre-du-Québec, Roxanne Pellerin.

Une amende salée pour avoir voulu traverser un ponton

Contrôle Routier Québec a remis des constats d’infraction totalisant plus de 2500 $ au conducteur et à l’entreprise responsables du transport d’un ponton. Le camion et la remorque ont tenté de traverser le pont Laviolette samedi, bloquant ainsi la circulation en direction sud.

Le conducteur devra payer un peu plus de 500 $ pour avoir circulé sur un chemin public alors qu’une signalisation l’interdisait pour des motifs de sécurité , a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) plus tôt cette semaine.

L’entreprise devra payer environ 2000 $ d'amendes, notamment, pour avoir emprunté un chemin sans s’assurer si le réseau routier permettait la circulation du chargement de cette dimension.