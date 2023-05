Le temps sec en Atlantique inquiète les agriculteurs

Agriculture Canada souligne dans un rapport daté du 30 avril 2023 que les conditions dans une grande partie des provinces de l’Atlantique sont restées très sèches en avril, poursuivant la tendance à la sécheresse observée depuis février .

Nous sommes au point où les plantes meurent , affirme l’agriculteur Allan Melvin, président de la Fédération agricole de la Nouvelle-Écosse. Sa famille pratique l’agriculture depuis six générations.

Allan Melvin est un agriculteur et le président de la Fédération agricole de la Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

Une très grande partie de la Nouvelle-Écosse connaît du temps anormalement sec, indique Agriculture Canada. Les régions de Truro et de la vallée d’Annapolis connaissent quant à elles une sécheresse modérée.

Nous voyons beaucoup d’irrigation, particulièrement pour les cultures horticoles, ce qui est plutôt anormal au mois de mai , précise Allan Melvin.

Le mois d’avril le plus sec par endroits

Le sud-est du Nouveau-Brunswick, une grande partie de l’Île-du-Prince-Édouard et les parties centrales de la Nouvelle-Écosse sont les zones les plus sèches en Atlantique depuis trois mois. Elles n’ont reçu que de 40 % à 60 % des précipitations normales, indique Agriculture Canada. À Terre-Neuve-et-Labrador aussi, de grandes régions ont eu moins de la moitié des précipitations normales en avril.

Bien qu’une tempête au début de mois ait apporté un peu d’humidité à la région, les conséquences de cette sécheresse importante ont commencé à se manifester sous la forme de feux d’herbe, d’une fonte importante de la neige et d’un faible débit des cours d’eau , signale Agriculture Canada.

Quelques endroits, notamment Sydney en Nouvelle-Écosse, ont connu le mois d’avril le plus sec jamais enregistré , souligne Agriculture Canada.

Mais le niveau des eaux souterraines demeure plutôt proche de la normale en cette saison, selon un hydrologue du ministère des Ressources naturelles, John Dragg.

Des coûts supplémentaires pour les fermiers

Allan Melvin ajoute que les dépenses des agriculteurs liées à l’énergie et à la main-d’oeuvre augmentent parce qu’il faut irriguer les champs.

Si cela continue, ça va certainement mettre les agriculteurs à rude épreuve, physiquement, mentalement et financièrement , dit-il.

John Dragg rappelle que le changement climatique entraîne plus d'événements météorologiques extrêmes. Nous semblons avoir subi des sécheresses et des inondations plus fréquemment ces 20 dernières années.