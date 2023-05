Le groupe Beauxmont lance officiellement son premier opus

À la base, cette formation est née d'une volonté de reprendre les chansons d'autres artistes. Avec la venue de nouveaux membres, Beauxmont a rectifié le tir et propose aujourd'hui un album qui comprend surtout des créations originales.

Le chanteur Éric Dow explique que la musique de Beauxmont est comme un fricot avec un peu de Tabasco. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Le groupe a pris une autre tangente surtout à partir du mois de novembre dernier. En Acadie, il y a plusieurs changements dans les groupes de musique. C'est ça qui arrive quand il y a des musiciens qui jouent dans 50 différents groupes , affirme Éric Dow en riant.

Il y en a qui quittent, il y a des transformations constantes, tout le monde joue avec tout le monde. Des fois quand il y en a qui partent, c'est comme si les artistes sont un peu shufflés. Et là tu regardes ça un peu comme dans les sports, les agents libres, tu regardes qui est disponible et c'est un peu comme ça que moi et Pat on a rejoint Beauxmont , ajoute-t-il.

Ces changements ont mené vers le groupe et le son que l'on connaît présentement. Une formation de sept musiciens acadiens bien établis, mais surtout des « chums » qui ont du plaisir ensemble.

La jeunesse de la musique traditionnelle

Le groupe acadien Beauxmont. Photo : Facebook @Beauxmont

Quoi qu'il en soit, musicalement, le groupe Beauxmont est dans une classe à part. Le son est frais et les couleurs musicales sont vivantes et rythmées.

La symbiose du violon, de l’accordéon et des harmonies fait ressortir la chimie du groupe qui se fait ressentir dans chacune des notes jouées et chantées.

L'album de 10 chansons propose un répertoire tant festif que poignant. Un voyage complet passant par des titres comme Ti-Jean, L'Orient-Express, Lafayette et Hilaire la gloire.

Lorsqu'on lui demande de décrire le son et le style du groupe, Éric Dow propose une analogie assez cocasse.

C'est une question qui est difficile à répondre par ce qu'il y'a plusieurs influences dans notre musique. Notamment le trad, le celtique et le cajun. Je dirais que mettons tu prends un groupe qui fait la musique cajun bien c'est comme un gumbo, bien nous autres on est plus comme un fricot avec de la sauce tabasco, mentionne le chanteur.

Pas 100% acadiens. pas 100% cajun et on ajoute un autre mets irlandais avec un trèfle comme garniture , dit-il

Un appui de l'industrie et de la communauté

Félix Belliveau, membre du groupe, se dit très heureux de la confiance qu'ont accordée les diffuseurs au groupe Beauxmont. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Beauxmont se prépare tranquillement pour un été très occupé avec une quinzaine de spectacles.

Le lancement de l'album prévu le 12 mai en soirée au Centre culturel Aberdeen se fera devant une salle comble, au grand plaisir de Félix Belliveau.

Je ne pense pas qu'on s'attendait à ça vraiment. Comme nouveau band qui n'a jamais fait de show ensemble, c'est toujours dur de se dire combien de personnes seront présentes alors c'est vraiment super cool que ça va être plein, affirme le musicien et chanteur.

Il est d'ailleurs reconnaissant de l'attention que leur portent les diffuseurs, et ce, avant même le lancement de leur premier album.

Même si on n’avait presque rien encore comme matériel, ils nous ont fait confiance. Ils ont vu les vidéos et qui était dans le groupe et ont choisi de nous donner une chance. Et là quand ils voient qu'on a vendu tous les billets pour notre lancement, ils peuvent respirer et dire : "OK cool on a fait le bon move".

Le groupe Beauxmont a le vent dans les voiles et a bien l'intention de contribuer à la vigueur de la musique acadienne-cajun.