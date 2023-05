Nouvelle évacuation en Alberta, où des milliers d’évacués devront faire preuve de patience

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Alors qu'un nouvel ordre d'évacuation frappe le hameau de Little Smokey, les autorités du comté de Brazeau ont informé les milliers d'évacués de Drayton Valley qu'ils ne pourront pas retourner chez eux avant au moins une semaine.

Il y a au moins 20 feux non maîtrisés en Alberta, notamment celui au sud de Drayton Valley.

Le comté de Brazeau a renouvelé son état d’urgence locale jusqu’au 17 mai, le temps chaud sec et venteux faisant craindre le pire.

Le comportement des incendies est encore trop instable et, bien que la restauration des infrastructures essentielles ait progressé, les services ne sont pas encore en place pour aider nos résidents à revenir dans la communauté.

Profitant des conditions météorologiques plus clémentes en début de semaine, un pare-feu long de 40 kilomètres autour du feu a été créé avec des bulldozers. Des équipes spécialisées sont sur les lieux de points chauds prioritaires pour les éteindre.

L'incendie a déjà ravagé près de 5000 hectares.

Évacuation obligatoire dans le nord-ouest de la province

Plus au nord-ouest, la municipalité de Greenview a ordonné l'évacuation obligatoire du hameau de Little Smoky et ses environs. Des agents de la GRC feront du porte-à-porte pour que toute la population soit évacuée , avise l’ordre de la municipalité. La région est menacée par un feu qui a déjà consumé 21 568 hectares.

Les habitants ont jusqu’à midi pour évacuer leur logement. La population du hameau est estimée à 600 personnes.

Dans le centre et le nord de l'Alberta, les pompiers luttent contre 74 feux actifs dans la zone forestière. Sept autres feux, proches de communautés rurales, sont gérés par les pompiers des municipalités avec l'aide de la province.