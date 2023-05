Une clinique médicale déménage... dans un chalet

L’endroit où la Dre Dominique Caron accueillait ses patients jusqu’à tout récemment était devenu trop petit pour son équipe et devant une hausse de loyer à venir, elle a préféré s’organiser avec les moyens à sa portée.

Je me suis dit : "non, non je ne laisse pas tomber mes patients. C’est impossible, je ne veux vraiment pas qu’ils manquent de soins". Qu’est-ce que je fais? Plan B! Je les amène au chalet , raconte-t-elle.

Elle a donc réorganisé sa résidence secondaire en quelques jours afin de maintenir les rendez-vous de ses patients. Des ajustements étaient nécessaires, par exemple, elle a dû rapidement installer la téléphonie IP au chalet.

La médecin prévoit offrir le service à domicile pour les patients qui n’auront pas la capacité physique de se rendre à son nouveau bureau.

Difficile de trouver un nouveau toit

La Dre Dominique Caron affirme avoir besoin d’au moins quatre salles. Les endroits proposés par la Municipalité auraient nécessité trop de rénovations, selon la médecin.

On a déjà un problème de logements, donc ce n’est pas évident de trouver un local pour un médecin , admet le maire de Sainte-Thècle, Michel Rheault.

Il reconnaît aussi que Saint-Thècle n’a pas intérêt à perdre une médecin. On est toujours à l’écoute, si on peut faire autre chose pour aider, on va le faire dans la mesure du possible , affirme M. Rheault.

Une médecin courtisée

Des municipalités voisines ont tenté d’attirer la médecin de famille chez elles.

Ils m’offraient des locaux gratuitement. [..] J’ai eu des offres, mais non, c’est ici ma vie et je vais tout faire pour trouver ce dont j’ai besoin , dit la Dre Caron.

Elle compte continuer à accueillir les patients au chalet, tant qu’elle n’aura pas trouvé le local qui répond à ses critères à Sainte-Thècle.

