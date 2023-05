Pierre Karl Péladeau n’exclut pas de nouvelles compressions au Groupe TVA

Même s’il refuse de se départir de Groupe TVA, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, n’exclut pas une nouvelle ronde de compressions budgétaires au sein de l’entreprise médiatique.

C’est ce qu’il a affirmé dans une entrevue accordée à l’animateur Gérald Fillion, à l’émission Zone économie, jeudi soir, sur les ondes d’ICI RDI.

On ne peut pas dire qu’il n’y en aura pas. Est-ce qu’il va en avoir? On ne pourra pas vivre avec des pertes comme celles que nous avons vécues au premier trimestre. Il n’y a aucune entreprise qui est capable de vivre avec des pertes permanentes , a indiqué M. Péladeau.

Lors des résultats du premier trimestre de Québecor dévoilés jeudi matin, Groupe TVA a rapporté une baisse de ses revenus de 8,4 millions de dollars. L'entreprise a notamment expliqué que les résultats de sa filiale ont été plombés par les investissements en contenu dans un contexte de concurrence féroce et par l'absence de grandes productions étrangères dans les services cinématographiques et audiovisuels.

En février, à la suite de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, Groupe TVA avait annoncé la suppression de 240 emplois.

Le grand patron de Québecor refuse également de fermer la chaîne spécialisée TVA Sports. Pierre Karl Péladeau a précisé que son entreprise a un différend avec Bell à propos de la valeur versée par cette dernière pour la redevance de la chaîne sportive. Cet arbitrage, a-t-il ajouté, devrait être entendu devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Dans le créneau francophone, la seule entreprise qui ne veut pas nous donner la même redevance que celle que nous avons des autres distributeurs, pensons à Cogeco, c’est Bell. Pourquoi? Parce que Bell est aussi propriétaire de RDS. Ils sont en conflit d’intérêts , a-t-il soutenu.

L’entrepreneur a concédé que la décision en arbitrage du CRTC sera déterminante pour l’avenir de TVA Sports.

Québecor en bonne posture , selon un analyste

Québecor a dévoilé jeudi des résultats financiers relativement conformes aux attentes des analystes au premier trimestre. En excluant le secteur des médias, qui a connu des difficultés, le segment des télécommunications a fait mieux que prévu. Québecor entre, vraisemblablement, dans une nouvelle ère d'activités canadiennes en bonne posture , estime l'analyste Vince Valentini, de Valeurs mobilières TD.

M. Valentini note que le nombre d'abonnés au sans-fil a augmenté de 26 000 au premier trimestre, comparativement à l'an dernier. Soulignons que le nombre d'abonnés avait diminué aux troisième et quatrième trimestres, la crainte d'un plafonnement des parts de marché au Québec avait augmenté.

Il faut dire que la concurrence s'intensifie tant au Québec qu'au Canada, souligne l'analyste Maher Yaghi, de Banque Scotia. On voit déjà Rogers offrir d'importants rabais sur les forfaits combinant sans-fil et câble dans le but de prendre des parts de marché à Freedom. Pour l'Internet, Bell continue son offensive sur les prix au Québec. Nous pensons que Bell n'a aucune intention de modérer sa campagne promotionnelle.

Au premier trimestre, Québecor a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 120 900 000 $, soit une baisse de 500 000 $ par rapport à l'an dernier. Le bénéfice ajusté dilué par action est de 59 ¢. Les revenus, pour leur part, augmentent de 2,5 % à 1,1 milliard.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice ajusté dilué par action de 59 ¢ et des revenus de 1,1 milliard, selon la firme de données Refinitiv.