Des fuites dans le tunnel du train léger forcent l’injection de 710 litres de coulis

Le Groupe de Transport Rideau (GTR) devra consacrer plus de temps à combler ces « zones vides » en juin.

Plus de 700 litres de coulis ont dû être injectés derrière les murs du tunnel du train léger d'Ottawa, à l'est de la station Rideau, la semaine dernière, alors que l'entreprise Rideau Transit Maintenance (RTM) tente d'empêcher l'eau de s'y infiltrer.

L'opération a permis de combler une zone creuse derrière les murs au niveau du plafond du tunnel, à l'endroit d'une fuite persistante, mais l’entreprise prévoit de s'attaquer à d'autres points problématiques dans les semaines à venir, selon une mise à jour présentée jeudi à la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa.

L'objectif est de résoudre les problèmes d'infiltration d’eau dans le tunnel une fois pour toutes, a indiqué Renée Amilcar, directrice générale d’OC Transpo.

La ligne de la Confédération d'Ottawa a été fermée au cours des deux dernières fins de semaine afin que les agents d'entretien puissent déterminer pourquoi l'étanchéité du tunnel ne fonctionnait pas comme prévu. Ils ont fini par injecter environ sept baignoires de coulis dans une zone spécifique du plafond du tunnel, à l'est de la station Rideau.

La trajectoire de l'eau permet d'identifier où se trouvent les zones creuses , a expliqué Richard Holder, le directeur des Services d'ingénierie de la Ville d'Ottawa.

M. Holder n'a pas été particulièrement surpris par l'existence de ces zones creuses, étant donné que le tunnel est grand et long de 2,5 kilomètres. En fait, des tubes permettant l'injection de coulis avaient été placés dans les murs dès le départ, prévoyant que ce type de travaux devrait avoir lieu à un moment donné, car de telles fuites se produisent généralement dans les tunnels, a-t-il déclaré.

Quatre points problématiques à l'est de Rideau

M. Holder a expliqué que lorsque le tunnel a été creusé il y a plusieurs années, une excavation brute a été faite, suivie d'une couche de béton pulvérisé. Un revêtement étanche en plastique jaune a ensuite été posé par-dessus, puis les murs en béton que les usagers voient lorsqu'ils voyagent sur le train léger ont été construits. Les interstices se situent entre le mur de béton visible du tunnel et le revêtement étanche qui se trouve derrière.

Je suis assis ici et je pense à ces zones vides, une question existentielle, je suppose , a déclaré Jeff Leiper, conseiller du quartier de Kitchissippi, qui a posé une série de questions sur les travaux du tunnel lors de la réunion de jeudi.

Ma plus grande inquiétude est que nous allons jouer au chat et à la souris pendant plusieurs mois, voire plus longtemps, alors que nous essayons de nous assurer que le tunnel est scellé , a-t-il déclaré, après avoir entendu que l'eau pourrait migrer ailleurs, même après qu'un espace ait été comblé.

Le tunnel de la station Rideau est visible pendant la construction en 2017. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

Le conseiller a toutefois été rassuré lorsque le directeur des Services d'ingénierie lui a dit que quatre points précis étaient ciblés dans la zone problématique à l'est de la station Rideau, ce que la RTM espère régler au cours de l'entretien annuel planifié sur deux semaines, en juin. Il pourrait également y avoir des fuites à l'ouest, a ajouté M. Holder.

M. Holder a également expliqué à M. Leiper que le tunnel construit pour la phase 2 du train léger, le long de la rivière des Outaouais et de l'avenue Byron, utilise une méthode de construction différente. Au lieu d'être foré sous terre, il s'agit d'un tunnel coupé et recouvert .

La conseillère du quartier Baie, Theresa Kavanagh, a également demandé si la présence d'eau derrière les murs pouvait expliquer l'odeur qui règne depuis longtemps à la station Rideau.

L'eau qui fuit à travers le mur est de l'eau souterraine et ne dégage pas d'odeur, lui a répondu M. Holder. Il n'y a pas encore d’explication définitive concernant l'odeur persistante, mais la Ville ne pense pas que cela soit lié aux eaux usées, a ajouté M. Holder.