Les deux pieds dans l’eau, des jeunes de Drummondville étudient la moule zébrée

Des jeunes du programme Groupe d’aide pour la recherche et l’aménagement de la faune (GARAF) de l'École Jean-Raimbault de Drummondville amorcent un projet pilote au Parc national de la Yamaska.

De concert avec la Société des établissements de plein air du Québec ( Sépaq ), ils ont participé jeudi à quatre activités d’acquisition de connaissances sur la biodiversité et la qualité de l’eau.

Ces jeunes de cinquième secondaire ont notamment installé une trentaine de collecteurs à moule zébrée dans le réservoir Choinière, situé en plein coeur du parc national.

L'essentiel de ce projet, c'est d'aider le parc en participant à leur plan de conservation , explique l'enseignant et coordonnateur du GARAF, Pablo Desfossés.

Pour l’instant, le mollusque ne se retrouve pas dans le plan d'eau. Toutefois, dans la foulée de leur étude, les élèves vont prélever et analyser des échantillons d’eau afin de déterminer si la quantité de calcium est susceptible de causer une hypothétique prolifération de cette espèce envahissante.

Le plus important c'est le pH et le calcium. En ce moment on a entre 12 à 15 grammes de calcium par litre. C'est pas si adéquat pour la moule zébrée, mais elle pourrait quand même vivre ici , précise un des élèves, Émile Moisan.

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska fait également partie des partenaires. Ce dernier espère que cette initiative pourra sensibiliser la population aux bonnes pratiques, comme le lavage des embarcations avant et après leur utilisation sur un cours d’eau.

Si ce projet pilote s’avère concluant, il pourrait éventuellement être implanté dans d’autres parcs nationaux.

Avec les informations de Jean-François Dumas