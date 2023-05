L’examen NCLEX au Québec est-il un espoir pour les francophones du N.-B.?

La directrice de l'École de science infirmière de l'Université de Moncton, Suzanne Harrison, espère que les finissantes en ce domaine auront plus de ressources en français à l’avenir pour réussir à l’examen NCLEX-RN qui détermine l’accès à la profession.

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a annoncé cette semaine qu’il remplacera son propre examen par l’examen NCLEX-RN à compter du printemps 2024.

Peut-être maintenant que le Québec va être là, le besoin ou le nombre de francophones augmente. Est-ce qu’on va avoir plus de ressources préparatoires en français? Ç'a été un gros défi , affirme Suzanne Harrison au cours d’une entrevue accordée jeudi au téléjournal Acadie.

Suzanne Harrison, directrice de l'École de science infirmière de l'Université de Moncton, exprime toujours des réserves envers l'examen NCLEX-RN. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Je ne sais pas si le Québec va regarder de plus près la qualité de la traduction. C'est une chose que nous autres on questionne depuis le début à cause des témoignages de nos étudiants , souligne-t-elle.

Un examen controversé en Acadie

L'examen NCLEX-RN est utilisé aux États-Unis et au Canada. Au Nouveau-Brunswick, il est critiqué depuis des années parce que le taux de succès des francophones à leur première tentative est plus faible que celui des anglophones.

En 2020, par exemple, 38 % des finissantes francophones ont échoué à l’examen NCLEX-RN à leur première tentative, comparativement à 14 % pour les finissantes de l’ensemble du pays (francophones et anglophones), selon le CCRNR .

Suzanne Harrison exprime toujours des réserves au sujet de l’examen NCLEX-RN .

J’ai espoir, mais ça n’enlève pas le fait que notre désir au début était d’avoir un examen qui mesure la pratique canadienne et un examen fait pour des infirmières bachelières parce qu'ailleurs qu’au Québec, le Canada en entier, c’est une formation au niveau du baccalauréat, alors que l’examen NCLEX mesure vraiment une pratique infirmière et une formation infirmière différentes , explique-t-elle.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé en 2022 une entente afin de faciliter le processus qui permet à ses finissantes de subir l’examen du Québec plutôt que le NCLEX-RN . Moins d’une dizaine de finissantes ont choisi cette option jusqu’à présent, selon Suzanne Harrison.

