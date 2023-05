Arbres-mémoire : répertorier le patrimoine forestier gaspésien

C’est dans le but de protéger, de revaloriser et de créer une sorte de patrimoine forestier gaspésien que l’organisme se lance à la quête des arbres aux apparences ou aux symboliques particulières du territoire.

Pour le moment, nos critères sont larges. On est ouverts à tout et on va aller voir ce qui nous est soumis, mais c’est sûr qu’à la fin, nous allons retenir que peut-être une vingtaine d’arbres exceptionnels , explique Rose-Hélène Tremblay, membre du conseil d'administration d’Environnement Vert Plus et porteuse du projet Arbres-mémoire.

« Ça peut être un très gros arbre avec une circonférence très grande ou bien un arbre qui est très haut, ou encore un arbre qui est tordu, un peu comme une sculpture complètement incroyable. » — Une citation de Rose-Hélène Tremblay, porteuse du projet Arbres-mémoire chez Environnement Vert Plus

Il peut s’agir également d’un arbre d’une variété rare, soutient-elle, comme la pruche qui se fait rare en Gaspésie.

Une symbolique ou un événement exceptionnel relié à un arbre pourrait être également une bonne raison de signaler un arbre comme remarquable , ajoute Mme Tremblay.

La rivière Restigouche dans la municipalité de l'Ascension-de-Patapédia Photo : gracieuseté: l'Ascension-de-Patapédia

Un projet en deux volets

L’initiative du regroupement environnemental se décline en deux étapes, qui s’échelonnent sur les deux prochaines années. La première est consacrée à la recherche de ces arbres remarquables.

Il y a beaucoup d’arbres d’exception, mais où sont-ils? , se demande Rose-Hélène Tremblay. Ils peuvent être dans un lieu public, soit devant une église ou encore dans un parc, mais parfois ils se trouvent sur des terrains privés et ce sont seulement les propriétaires qui en connaissent l’existence.

Notre but, c’est justement d'essayer d’en trouver, donc on lance un appel public pour que les gens communiquent avec nous pour nous dire qu’ils ont un arbre remarquable , ajoute-t-elle.

Un répertoire des arbres remarquables en Gaspésie

L’équipe d’Environnement Vert Plus est épaulée par des biologistes pour confirmer et vérifier certaines espèces.

Une fois qu’un arbre dit d’exception est repéré, un petit écriteau sera apposé près de l’arbre en guise d’identification et dans une volonté de préservation.

La personne qui nous a conseillé l’arbre devient donc comme une espèce de gardien de cet arbre-là. Notre affichette, c’est un peu pour dire de ne pas couper cet arbre-là et d’en faire un symbole d’un arbre qui va continuer de vieillir , explique Mme Tremblay.

Après avoir répertorié entre 15 et 20 arbres, l’organisme se donne pour mission, en 2024, de documenter et de matérialiser le fruit de cette initiative.

On voudrait en faire un objet, un livre, un calendrier, un livre d’artistes. On va voir ce qui va se dessiner, mais c’est sûr qu’on va en faire un témoignage visuel de ces arbres-là avec des textes, indique Rose-Hélène Tremblay.

Un événement multidisciplinaire de conscientisation sur les aspects biochimiques des arbres sera prochainement organisé dans le cadre de cette initiative.