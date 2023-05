Arrestation de 6 hommes par l’Escouade régionale mixte

Les policiers ont saisi plus de 300 grammes de cocaïne, environ 500 grammes de cannabis, près de 3000 comprimés de méthamphétamine, une soixantaine de vapoteuses contenant du THC , une arme à feu, des munitions, un poing américain et plus de 2000 dollars en argent canadien. Deux véhicules ont été saisis à titre de biens infractionnels.

Les individus âgés de 21 à 43 ans, arrêtés dans le cadre de la stratégie CENTAURE, ont été remis en liberté.

L’enquête a débuté en août 2022 à la suite d’informations provenant du public et vise un réseau de distribution de stupéfiants pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean , peut-on lire dans une communication écrite.

Par ailleurs, les policiers de l’escouade régionale mixte ont procédé à l’arrestation de trois autres individus, mercredi, à Chicoutimi. Les individus concernés sont Sébastien Desgagné, 44 ans, Mathieu Savard-Girard, 31 ans, et un troisième homme de 37 ans.

Sébastien Desgagné et Mathieu Savard-Girard ont comparu jeudi matin au palais de justice de Chicoutimi. Ils demeurent détenus. Le troisième homme dont l’identité n’a pas été dévoilée a été remis en liberté.