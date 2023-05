Des délais supplémentaires pour le réseau d’eau potable de Saint-Ulric

Des délais administratifs ont notamment retardé la mise en place du projet, selon le maire Michel Caron, qui espérait voir le projet se concrétiser ce printemps.

À toutes les fois qu’on voulait avancer dans le dossier, il y avait toujours une demande gouvernementale d’un palier de gouvernement et les délais de réponse sont toujours très longs , précise-t-il.

Le maire de Saint-Ulric considère que l'accès à l'eau potable est un dossier prioritaire à régler rapidement. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Michel Caron

La Municipalité et le groupe-conseil ARPO, la firme responsable du projet, ont dû revoir les plans et devis du bâtiment prévu pour couvrir les réservoirs d’eau.

Les plans faits pour la première bâtisse qu’on avait prévue s’en venaient désuets, donc pour éviter de faire deux constructions en quatre ou cinq ans, on a décidé d’annuler la première construction. Comme ça, on est sûr d’être sécuritaire et conforme aux lois gouvernementales et de la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail] , explique M. Caron.

Le dossier de l’eau potable à Saint-Ulric ne date pas d’hier. Des analyses révélaient en 2016 la présence de concentrations de trihalométhanes dans l’eau du robinet.

Le conseil municipal, dont faisait partie Michel Caron à titre de conseiller, a opté l'année suivante pour la construction d’un système de captation d’eau souterraine en guise de solution.

Le maire indique que les plans pour le système qui apporte l’eau du puits aux réservoirs sont quant à eux conformes et complétés.

Nouvelle subvention

La Municipalité doit également déposer certains documents du projet au ministère des Affaires municipales du Québec (MAMH) pour l’obtention d’une nouvelle subvention qui lui permettra d'aller de l’avant dans le projet.

Le gouvernement a présenté en avril le nouveau Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), qui comprend une enveloppe budgétaire de 2,4 milliards de dollars sur dix ans.

C’est une possibilité pour la Municipalité d’une subvention qui pourrait couvrir jusqu’à 95 % du coût des travaux, au lieu des 50 % que proposait l’ancienne subvention. Ça va coûter moins cher aux citoyens d’avoir cette subvention-là , indique Michel Caron.

L'hôtel de ville de Saint-Ulric (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le projet est actuellement estimé entre 10 et 11 millions de dollars, selon le maire.

M. Caron ignore pour l'instant quel pourcentage total des coûts du projet sera couvert par le programme du MAMH . Lorsque les plans vont être terminés par les architectes, [ils] vont être envoyés au ministère des Affaires municipales et il va [procéder] à l'approbation ou non , explique-t-il.

La Municipalité et la firme ARPO espèrent obtenir des réponses du MAMH d’ici la fin de l'année, entre septembre et décembre prochain. Une demande d’autorisation devra par la suite être déposée au ministère de l’Environnement.

Si tout se déroule comme prévu, le lancement des appels d’offres devrait se faire en mars 2024 et les travaux pourraient débuter au mois de mai suivant.

Si les différentes démarches n'entraînent pas de délais supplémentaires, le maire de Saint-Ulric espère une mise en service du réseau d’eau potable à la fin de l’année 2024.