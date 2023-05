L’actuel directeur du département interactif et directeur de la création chez Moment Factory a gradué au début des années 2000 en Arts et technologies informatisées, programme maintenant connu sous le nom d’Arts visuels et numériques.

J’ai souvent eu l’occasion d’aller rencontrer les jeunes pour parler de Moment Factory, mais d’avoir un appel du collègue où j’ai gradué, il y a 23 ans, c’est un honneur. Ça fait plaisir de revenir en région et de retourner là-bas , a confié Jean-François Larouche en entrevue à l’émission Place Publique.

Jean-François Larouche est diplômé en design graphique de l’Université de Québec à Montréal. Il oeuvre chez Moment Factory depuis huit ans. Il a fait sa marque pour La Presse+ et chez Sid Lee en plus d’avoir collaboré à la création de TOU.TV.

Depuis les dernières éditions de la Cérémonie de fin d’études, nous choisissons de présenter à nos finissantes et finissants des talents d’ici, des personnes exceptionnelles qui se distinguent sans pour autant bénéficier d’un éclairage médiatique approprié au regard de leur contribution à la société, et nous croyons fermement que les nouvelles générations doivent être mises davantage en lumière. Nous sommes plus qu’honorés que Jean-François Larouche ait accepté notre invitation et il sera à coup sûr un exemple inspirant pour notre communauté , a souligné par le biais d'un communiqué la directrice générale du Collège d’Alma, Marie-Ève Gravel.

La cérémonie de fin d’études débutera à compter de 13 h 30. Finissants, amis et membres de leurs familles participeront à l’événement qui sera également webdiffusé.

Avec les informations de Catherine Doucet