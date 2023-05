Migrants morts de froid : procédure d’extradition entamée en Inde contre des Canadiens

Le sous-commissaire de police Chaitanya Mandlik, de la division criminelle d’Ahmedabad, dans l’État du Gujarat, indique que les autorités souhaitaient que Fenil Patel et Bitta Singh, également connu sous le nom de Bittu Paji, résidant à Vancouver, soient inculpés en Inde.

Nous devons les interroger et obtenir davantage d’informations , soutient-il.

Un porte-parole du ministère de la Justice au Canada affirme mercredi que les demandes d’extradition étaient des communications confidentielles entre États .

Nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer l’existence d’une demande potentielle tant qu’elle n’a pas été rendue publique par les tribunaux , a écrit Ian McLeod dans un courriel.

Les autorités canadiennes ont retrouvé les corps d’un couple et de ses deux enfants à quelques mètres de la frontière américaine le 19 janvier 2022.

Jagdish Patel, âgée de 39 ans, sa femme Vaishaliben, âgée de 37 ans, leur fille Vihangi et leur fils Dharmik, de 11 ans et 3 ans, ont été retrouvés morts de froid près d’Emerson, dans le sud du Manitoba.

Selon les enquêteurs, ces décès seraient liés à la traite de personne.

La police indienne a arrêté Dashrath Chaudhary, Yogesh Patel et Bhavesh Patel au début de l’année et les a inculpés d’homicide involontaire, de tentative d’homicide involontaire, de traite d’êtres humains et d’association de malfaiteurs, ce qui signifie qu’ils risquent la prison à vie. Ces derniers auraient organisé le voyage de la famille au Canada avec un visa de touriste.

M. Mandlik précise que Fenil Patel et Bitta Singh feraient l’objet d’inculpations similaires. Ils se seraient occupés de la planification et du soutien logistique pour les aider à passer aux États-Unis, dit-il.

Deux agents de la GRC se sont rendus au Gujarat en mars pour recueillir des informations sur le réseau présumé de trafic d’êtres humains. M. Mandlik mentionne que son équipe prévoit se rendre au Canada avant la fin de l’année pour approfondir l’enquête.

Nous avons demandé un certain nombre d’informations à la GRC . Nous attendons toujours ces informations. Nous avons demandé les adresses IP à partir desquelles la demande [de visa touristique] a été remplie et quelques détails sur Fenil Patel et Bitta Singh , fait part M. Mandlik.

Une fois que les autorités indiennes obtiendront ces informations, des poursuites supplémentaires pourront être engagées, a-t-il précisé. Ces informations pourraient ne pas être disponibles avant la fin de l’été ou le début de l’automne.