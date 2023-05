Lytton espère retrouver son économie deux ans après l’incendie qui l’a ravagé

Sur les ondes de l’émission Daybreak Kamloops de CBC , la mairesse de Lytton s’est réjouie d’avoir un plan qui jette les balises pour que sa communauté se remette sur pied économiquement quasiment deux ans après l’incendie dévastateur de 2021. Denise O’Connor estime qu’un tel plan va les aider à aller de l’avant.

Denise O'Connor aimerait que sa municipalité retrouve un lieu de rassemblement comme un café. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

« Nous avons une communauté, des gens y vivent, mais nous avons besoin de retrouver notre économie. » — Une citation de Denise O'Connor, mairesse de Lytton

Les stigmates de l’incendie du 30 juin 2021 qui a détruit 90 % de ce petit village, d’environ 1000 personnes, sont encore visibles. Le chef de projet chargé de la reprise, Colin O'Leary, explique que Lytton a connu une perte économique directe résultant de l'incendie s'élevant à près de 28 millions de dollars.

Cela concerne les bâtiments, les équipements, les stocks, mais aussi des pertes de vente. M. O’Leary indique que ces pertes se poursuivent aujourd’hui et que cela va se ressentir encore sur plusieurs années.

Lytton s'affiche depuis plusieurs années comme étant l'endroit le plus chaud au Canada. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Une entreprise à la fois

Cependant, les autorités municipales sont déterminées à redonner une santé économique au village. Tout est à reconstruire à Lytton : logements, infrastructures, entreprises, urbanisme, cite Denise O’Connor. À la question de l’entreprise à installer en priorité, la mairesse répond qu’il est essentiel que Lytton dispose d’un supermarché pour que les gens reviennent y vivre.

Il ne reste plus aucun service dans le centre-ville de Lytton. Une situation qui complique la vie des résidents qui doivent se rendre au moins à une heure du village pour certains des services. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Elle reconnaît toutefois que cela n’est pas évident étant donné que de nombreux anciens résidents se sont retrouvés dans un gouffre financier.

Beaucoup d'entreprises se retrouvent coincées avec des versements hypothécaires, même si elles n'ont plus d'immeuble. Et elles ont toujours ces coûts permanents et n'ont aucun revenu. D'où l'importance que la reprise économique s'opère rapidement , insiste Mme O’Connor. D’autant que 50 % des personnes qui ont été directement touchées par le feu de forêt de Lytton Creek ne possédaient aucune assurance.

La bonne nouvelle, lance le chef de projet O’Leary, est que la majorité des entrepreneurs veulent reconstruire . Ce qu'ils recherchent en ce moment, c'est la certitude. Par ailleurs, ajoute-t-il, ils ont besoin d'un soutien financier pour couvrir certaines de ces pertes qu'ils ont subies et accumulées ces deux dernières années .

Lytton est constamment l'un des endroits les plus chauds de la Colombie-Britannique, situé au fond du canyon du Fraser, au point de rencontre du fleuve Fraser et de la rivière Thompson. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Le soutien de tous et une approche résiliente

Pour parvenir à ce soutien, Colin O’Leary compte sur la diffusion du plan de reprise afin que chacun évalue le rôle qu’il peut jouer dans la reconstruction économique de Lytton. Il cite en exemple United Way qui est déjà en train d'examiner le soutien en santé mentale, ce qui est si important .

Par ailleurs, le chef de projet rappelle que la réalité climatique fera que ces catastrophes (feux de forêt, inondations) seront de plus en plus fréquentes et qu’il faut adapter les normes de construction. Sans cette vision de résilience, il est plus difficile de se relever, prévient-il.

« Si nous pouvons accroître la résilience au préalable, nous serons dans une bien meilleure position économique. » — Une citation de Colin O'Leary, chef de projet chargé de la reprise

Du papier au concret

La mairesse O’Connor affirme qu’il faudra du temps pour mettre en place chacune des recommandations du rapport. Cependant, il faut avancer et sortir de la situation temporaire dans laquelle Lytton est plongé.

Conscient que la reconstruction requerra du temps et les efforts de tous, le conseil municipal de Lytton tiendra, les 19 et 20 mai, un symposium sur la reconstruction de la communauté à l’école secondaire du village qui a été épargné par les flammes.