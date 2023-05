Environnement : moins de 5 % des délits mènent à une amende en Abitibi-Témiscamingue

Responsable de sept infractions l’an dernier, soit le pire résultat dans la région, la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda n’a dû payer qu’une seule amende, d'un montant de 5000 $.

La Première Nation de Long Point au Témiscamingue, la mine Beaufor de Val-d’Or et le complexe Lithium Amérique du Nord de La Corne ont aussi reçu des amendes en 2022, alors que 101 avis de non-conformité ont été signalés par le ministère de l’Environnement en Abitibi-Témiscamingue.

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, les sanctions administratives pécuniaires ne peuvent excéder 10 000 $. Dans certains cas de violation jugés plus sévères, des poursuites pénales peuvent aussi être intentées par le ministère de l’Environnement.

Le montant maximum des amendes imposées à la suite d’une telle démarche a par ailleurs été haussé à 6 millions $ à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi 102, en mai 2022. Aucune poursuite pénale n’a toutefois été menée par le ministère de l’Environnement en Abitibi-Témiscamingue l’an dernier.

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, soutient que le gouvernement met suffisamment en œuvre les moyens à sa disposition pour faire respecter ses obligations environnementales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Peu d’amendes à la Fonderie Horne

La seule amende payée par la multinationale Glencore en 2022 est liée à un incendie dans les installations de la Fonderie Horne, qui aurait causé le rejet d’une quantité inconnue de contaminants dans l’air le 8 juillet dernier. L’entreprise n’aurait alors pas avisé le ministère de l’Environnement dans les délais prévus par la loi.

Depuis 2017, la Fonderie Horne a par ailleurs été forcée de payer cinq amendes, pour un total de 28 500 $ en six ans, malgré plusieurs dizaines d’infractions aux normes environnementales québécoises.

Au cours des quatre premiers mois de 2023, la Fonderie Horne est aussi la seule entreprise à avoir reçu une amende pour un délit environnemental en Abitibi-Témiscamingue.

Il s’agit cette fois d’une sanction de 10 000 $ en lien avec l’étalement éolien de poussières provenant du parc à résidus miniers Noranda 5, dans le secteur du lac Pelletier.

Selon le ministère de l’Environnement, cet événement représente un rejet d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain , enfreignant ainsi le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Une enquête du ministère est aussi en cours afin de déterminer si une poursuite pénale sera intentée à l’endroit de la Fonderie Horne en lien avec les poussières de concentrés de cuivre qui ont été emportées par le vent à des centaines de mètres de l’usine, allant même jusqu’à la cour de l’école primaire Notre-Dame-de-Protection.

Du concentré de cuivre photographié par le ministère de l'Environnement sur le site de la Fonderie Horne. Photo : Capture d'écran - ministère de l'Environnement

L’opposition réagit à l’Assemblée nationale

Interpellés par Radio-Canada, les trois partis d’opposition à l'Assemblée nationale n’hésitent pas à qualifier cette situation d’insoutenable, ajoutant au passage que le montant des amendes imposées ne suffit pas à dissuader les grands pollueurs comme la Fonderie Horne.

Au Parti québécois, le porte-parole en matière d’environnement, Joël Arseneau, déplore l'inefficacité du régime de sanctions actuellement en vigueur au Québec.

« Visiblement, c’est plus économique pour une entreprise multimilliardaire de payer l’amende que de corriger ses mauvaises pratiques. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole du PQ en environnement

Le ministère n’a pas les moyens de surveiller adéquatement les rejets toxiques dans l’environnement. Les délais sont tellement longs et les amendes sont tellement ridicules que ce système encourage ni plus ni moins la délinquance , ajoute M. Arseneau.

Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement, Joël Arseneau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

La porte-parole de Québec solidaire en matière d’environnement, Alejandra Zaga Mendez, soutient quant à elle que le cas de la Fonderie Horne est particulièrement choquant.

On parle d’une entreprise milliardaire qui reçoit une petite amende de 5000 $. Ce n’est pas assez pour être une contrainte, affirme-t-elle. On n’applique clairement pas tous les moyens à notre disposition pour mettre au pas les délinquants environnementaux de la province.

Alejandra Zaga Mendez, porte-parole de Québec solidaire en environnement. (Photo d'archives) Photo : Archives des travaux et activités parlementaires / Assemblée nationale du Québec

Du côté du Parti libéral du Québec, la porte-parole sur les dossiers environnementaux, Désirée McGraw, abonde dans le même sens.

Des questions se posent sur la réglementation actuelle, et non, nous ne sommes pas convaincus qu’elle permette un contrôle adéquat des normes environnementales. De plus, nous croyons que le ministère n’effectue pas assez d’inspections quant à l’application de la réglementation actuelle , mentionne Mme McGraw par courriel.

Désirée McGraw, la porte-parole en environnement du Parti libéral du Québec. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot