Risques d’incendie : la Saskatchewan se prépare à affronter une situation critique

Jeudi, les risques d'incendie extrêmes ne touchent que les zones septentrionales de la province, tandis que les régions centrales et méridionales présentent des risques modérés et faibles.

Cependant, selon les prévisions de l'agence fédérale, le 14 mai, les risques extrêmes d'incendie toucheront la majorité des régions de la Saskatchewan ainsi que les régions limitrophes du Manitoba.

Actuellement, la province compte 17 feux de forêt actifs, dont 7 ne sont pas maîtrisés.

Selon les prévisions de Ressources naturelles Canada, le 14 mai, les risques extrêmes d'incendie toucheront la majorité des régions de la Saskatchewan ainsi que les régions limitrophes du Manitoba. Photo : Ressources naturelles Canada

La sécheresse et les pics de température sont les facteurs principaux à l'origine de ces risques d'incendie, estime le météorologue de sensibilisation aux alertes à l’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Armel Castellan.

Dans la forêt boréale, un potentiel énorme surtout dans les basses parties des forêts, il y a beaucoup de petites choses qui sont sèches et qui pourraient brûler facilement. On voit l'énorme tâche pour l'Alberta et une partie nord-est pour la Colombie-Britannique en ce moment , déclare Armel Castellan.

La province toujours en état d’alerte sur les feux de forêt ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour La province toujours en état d’alerte sur les feux de forêt. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

De son côté, le météorologue en chef de l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, Henri Dagenais, explique que l'agence surveille minutieusement toutes les régions en charge des feux de forêt.

La province est très sèche, [...] donc il faut faire vraiment attention si vous allez camper ou si vous allez faire des activités dehors. il faut notamment faire attention si vous allez faire du feu, assurez-vous que c'est bien mouillé quand vous avez fini , avertit M. Dagenais.

La carte des feux actifs à l'Île-à-la-Crosse. Photo : Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Parcs Canada déclare qu'il surveillera attentivement les conditions météorologiques des prochains jours.

L'indice de danger d'incendie dans le parc national de Prince Albert est actuellement élevé à très élevé. Il n'y a pas d'interdiction de feu en vigueur, mais cela pourrait changer en fonction des conditions , écrit l'agence fédérale.

Parcs Canada informe également que les interdictions de feu sont publiées sur la page des bulletins importants et ses réseaux sociaux. Les visiteurs sont invités à consulter ces sources avant de partir pour obtenir des informations à jour.

D’ailleurs, Environnement Canada a publié un bulletin spécial, depuis plusieurs jours, concernant la qualité de l'air dans certaines régions de la province, dont Île- à-la-Crosse, Buffalo Narrows et Beauval.

Ce bulletin fait suite à la présence de fumée, résultant de deux feux de forêt en cours, qui ont nui à la qualité de l'air et réduit les niveaux de visibilité.

Avec les informations de Camille Cusset