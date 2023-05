Les Mooseheads d’Halifax, ces éternels sous-estimés de la LHJMQ

C'est le message qui ressort chez les Mooseheads d'Halifax, avant le début de la série finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ) contre les Remparts de Québec. Le premier duel aura lieu vendredi au Centre Vidéotron devant 18 000 spectateurs.

Les Mooseheads ont tenu un entraînement au Centre Vidéotron, jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada

Il y a une certaine fierté, c'est certain , affirme l'entraîneur-chef des Mooseheads, Sylvain Favreau.

« Nous, à l'interne, on avait confiance en nos moyens. Il y a aussi un sentiment qu'il y a encore de la job à faire. On était contents d'être dans le carré d'as, on est contents d'être en finale. On est ici pour gagner. » — Une citation de Sylvain Favreau

L'entraîneur-chef des Mooseheads, Sylvain Favreau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Pourtant, en dépit d'une 2e place au classement général et d'une attaque redoutable, peu de gens donnent une chance à Halifax de remporter le Trophée Gilles-Courteau.

La mission : faire mentir les experts.

Nous, on a été sous-estimés toute l'année, surtout dans les médias québécois , rappelle Sylvain Favreau, qui ne se formalise pas trop de cette marque de commerce accolée à sa troupe.

Habituellement, les chiffres parleraient d'eux-mêmes : meilleure attaque de la LHJMQ avec 335 buts marqués, 50 victoires, 107 points au classement.

Le retour spectaculaire lors de la demi-finale contre le Phoenix de Sherbrooke a donné un peu de lustre aux Mooseheads, qui avaient perdu les deux premiers matchs à domicile avant de remporter les quatre suivants.

Les Mooseheads ont obtenu trois des 4 victoires en demi-finale sur la patinoire du Phoenix à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Pour nous, il n'y en avait pas de doute, dans cette chambre, qu'on était capables de le faire , lance l'attaquant Zachary L'Heureux. Il suffisait de le prouver aux gens qui pensaient que, après les deux premiers matchs (de la demi-finale), c'était fini.

Retour de Dumais?

Jordan Dumais a reçu le Trophée Michel-Brière comme joueur par excellence de la LHJMQ . Blessé lors du 2e match de la demi-finale, le meilleur marqueur de la ligue a recommencé à s'entraîner légèrement. Il était sur la glace lors du premier entraînement à Québec, jeudi après-midi.

Cependant, Dumais demeure un cas incertain lorsque la série s'ouvrira vendredi.

Jordan Dumas a participé à l'entraînement à Québec. Sa présence avec les Mooseheads pour le 1er match est incertaine. Photo : Radio-Canada

Tout le monde a bien hâte que ça commence.

C'est une grosse équipe, les Remparts. Mais notre confiance est au plus haut de toute l'année, mentionne L'Heureux.

Il y a eu peu de temps pour se préparer après la victoire de dimanche. Mais Sylvain Favreau ne s'inquiète pas trop. La préparation se fait sur la glace et avec des vidéos.

On aurait toujours aimé avoir quelques jours de plus d'entraînement , explique l'entraîneur. On est cependant habitués d'avoir du temps limité sur la glace (entre les séries), c'est correct.

« Il ne faut rien laisser au hasard. Il y a des équipes qui jouent un style différent durant la saison comparativement aux séries. C'est beaucoup de travail, mais on est payés pour ça! Les nuits sont courtes. » — Une citation de Sylvain Favreau

Favreau a aussi préparé ses joueurs à toute éventualité, comme une déclaration fortuite lancée pour les déconcentrer.

C'est le match à l'extérieur de la surface glacée. Patrick Roy, l'entraîneur des Remparts, est reconnu pour ses citations qui dérangent. Il veut mettre fin à la disette des Diables rouges en finale.

Patrick Roy, à droite, est entraîneur-chef et directeur général des Remparts Photo : Radio-Canada

Il y a toujours la bataille des médias, des entraîneurs et des joueurs , ajoute Zachary L'Heureux. On le sait que parfois, [Patrick Roy] va dire des choses, il va essayer de créer une étincelle pour ses joueurs.

Les adversaires de L'Heureux, dans les séries précédentes, diront que lui aussi ne donne pas sa place...

Boucher, de l'ombre à la lumière

Avec la blessure subie par Jordan Dumais, Evan Boucher a pris le relais. Le Franco-ontarien a marqué 4 buts en 6 parties lors de la demi-finale.

Boucher, qui porte le numéro 71, s'est porté plus souvent à l'attaque, comme ici, lorsqu'il contourne Christophe Rondeau, du Phoenix. Photo : trevor macmillan / Trevor MacMillan / Mooseheads d'Halifax

C'est notre job de gagner , lance Boucher en souriant.

Sylvain Favreau utilise souvent l'expression anglaise next man up, qu'on pourrait traduire par « au suivant »

Boucher est le candidat parfait.

Toute ma vie a été marquée par l'adversité. Je dois jouer ma joute et aider mon équipe , explique-t-il.

Originaire de Timmins, en Ontario, il a pris le pari de se joindre aux Mooseheads en février 2022. Il était bon dans la Ligue junior A de l'Ontario, mais il y aurait pu avoir des défis au niveau supérieur.

Je n'ai jamais imaginé ça, il y a 18 mois, j'étais junior A. Et maintenant, on est en finale pour la coupe, avec une possibilité d'aller à la coupe Memorial. C'est pas mal spécial pour moi et surtout pour l'équipe.

Spécial, oui. Mais, comme tous le soulignent au crayon gras, il reste du travail à faire.