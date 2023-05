Un jeune de 18 ans accusé en lien avec la collision mortelle à Gaspé

Le jeune homme de 18 ans a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Percé.

Il demeure détenu jusqu’à sa prochaine comparution le 15 mai prochain.

Le tribunal lui a également interdit d’entrer en communication avec quatre personnes, dont deux d’âge mineur qui sont également impliquées dans cette affaire.

Simon Dufort-Chouinard lors de son arrivée au palais de justice de Percé. Photo : Radio-Canada

Les circonstances entourant cette collision n’ont toujours pas été révélées par les autorités policières.

La Sûreté du Québec (SQ) indique que les détails de cette collision ne seront pas rendus publics afin de protéger l’intégrité de l’enquête en cours.

Ce n’est pas un hasard qu’on se fait avare de commentaires, parce qu’il faut comprendre qu’on n'a pas affaire ici à une collision ordinaire. On est en enquête criminelle et toutes les informations qui sont susceptibles d’être présentées devant un tribunal, on doit les garder au niveau de l’enquête policière , indique le porte-parole pour la SQ , le sergent Claude Doiron.

La SQ a toutefois divulgué plus tôt jeudi l’identité des deux jeunes hommes qui ont péri dans la collision.

Il s’agit de Gabriel Noël, 19 ans, de Lavaltrie et de Dylan Samuel-Francoeur, 18 ans, de Gaspé.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés vers 13 h 45 mercredi sur les lieux de la collision. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Les deux victimes prenaient place à bord du même véhicule lors de l’impact impliquant deux voitures et une camionnette.

Les policiers n’excluent pas que l’accusé dans cette affaire, blessé légèrement, ait conduit avec les facultés affaiblies.

Quant au troisième conducteur, il a également subi des blessures légères, selon les autorités policières.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau et de Roxanne Langlois