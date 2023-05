Le maire de Baie-Saint-Paul invite à la patience et à ne pas céder aux rumeurs

Michaël Pilote a fait le point jeudi après-midi sur la situation qui prévaut dans la Municipalité à la suite des inondations de la semaine dernière.

Le maire a tenu à préciser qu’il était encore trop tôt pour savoir combien de maisons allaient devoir être démolies étant donné que les experts en sinistre du ministère de la Sécurité publique (MSP) viennent toujours juste de commencer l’évaluation des dégâts subis par les propriétés.

Rien de confirmé

Il y a plusieurs rumeurs qui courent présentement à Baie-Saint-Paul. Certaines personnes disent que ça va être des parcs, il y en a d'autres qui disent que tout le monde va être relocalisé, que tout le monde va pouvoir se rebâtir. Je le dis, c'est des rumeurs. Donc, il n'y a rien qui est confirmé, on ne le sait même pas, nous, à la Ville , a déclaré Michaël Pilote.

Il est persuadé que des maisons seront déclarées pertes totales, mais refuse d’avancer un nombre quelconque.

La route 138, qui était fermée depuis le 1er mai à la hauteur de la rivière des Mares, à Baie-Saint-Paul, a été rouverte en fin de journée, jeudi. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le maire est conscient que la patience des sinistrés a été mise à rude épreuve depuis le début des inondations, il y a dix jours. Il insiste toutefois sur l’importance d’avoir toutes les informations nécessaires en main pour être en mesure de prendre des décisions qui soient responsables pour le futur .

Machine à rumeurs

On vous demande de la patience. Je sais que ce n'est pas facile. Une journée, lorsqu'on attend ce type de décision, ça paraît une éternité, mais il faut vraiment prendre le temps d'avoir réponse aux questions et présentement, même si on appelle à l'hôtel de ville, même si on fait partir la machine à rumeurs dans Baie-Saint-Paul, ça ne fera pas avancer votre dossier. Donc, il faut être patient , a martelé le maire.

« On l'a mentionné, ce n'est pas une décision qu'on prend sur le coin d'une table et qu'on prend de façon arbitraire. » — Une citation de Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

Michaël Pilote a encouragé ses citoyens à ouvrir sans tarder un dossier auprès du MSP , condition essentielle pour avoir accès aux différents programmes d’indemnisation gouvernementaux.

On reconnaît que les gens ont déjà plusieurs tâches à effectuer, cependant, l'étape d'ouvrir le dossier est névralgique , a martelé le maire.

On ignore encore combien de maisons devront être démolies à la suite des inondations survenues à Baie-Saint-Paul au début du mois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il a indiqué que les premières indemnités seraient versées assez rapidement aux sinistrés .

On parle des prochains jours pour ceux et celles qui doivent avoir des sous pour une première nécessité, donc, qui ne peuvent habiter leur logement. Il y a une indemnité qui est donnée de 40 $ par jour par personne qui peut servir pour la relocalisation , a expliqué M. Pilote.

Le maire a mentionné que le nombre de résidences qui n’ont pu encore être réintégrées par leurs occupants s'élevait toujours à environ 175.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc