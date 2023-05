Des nations autochtones veulent préserver leurs langues pour la prochaine génération

Chaque jour, une des cinq langues autochtones - le cri le dakota, le lakota, le nakota et le saulteaux - est mise à l’honneur.

Les dernières données de Statistique Canada de 2021 parlent d’elles-mêmes, le nombre de personnes pouvant tenir une conversation en langues autochtone est en baisse. Depuis 2016, les langues autochtones ont diminué de 4,3 %, selon l'étude, et la Saskatchewan n'échappe pas à cette réalité.

Montana Blacksioux, représentante du conseil consultatif des jeunes de File Hills et membre de la Première Nation Piapot, en est bien consciente.

« Nous voilà aujourd’hui, nous trébuchons sur nos mots et nous ne savons pas comment prononcer les mots, et c'est triste que nous ne puissions pas parler notre langue. » — Une citation de Montana Blacksioux, représentante du conseil consultatif des jeunes de File Hills

C’est pourquoi, depuis plus d’un an, Montana Blacksioux et dix autres jeunes se réunissent plusieurs heures par semaine grâce à une initiative du conseil tribal de File Hills, pour apprendre leurs langues et absorber le savoir des aînés.

Et pour la semaine de sensibilisation à Fort Qu’Appelle, intitulée Langues sur nos terres, les jeunes participent à la plantation d'arbres.

Une initiative qui s’intègre à leurs apprentissages; ils apprennent avec la nature, car les Autochtones sont les gardiens de la terre , explique Montana.

En effet, le programme se tient loin du curriculum des bancs d’école traditionnelle.

Nous essayons de rester loin du papier, de l'ordinateur et de toute la technologie. Nous essayons de rester dans l’apprentissage oral et d'avoir un engagement significatif avec des conversations en tête-à-tête , explique Montana BlackSioux.

Michelle Missens - Pasqua first nation, 10 mai 2023

Tiarra creeley - okanese first nation, 10 mai 2023

Tianna Starblanket -Star Blanket Cree Nation 11 mai 2023.

Ce genre d’activité permet de rester connecté à la terre, précise-t-elle.

Une idée que confirme sa camarade Michelle Missens de la Première Nation Pasqua. Les deux mains dans la terre, elle ajoute qu'elle et les autres jeunes du programme participent à l’apprentissage de leurs langues sur une base volontaire.

« Nous voulons le faire, nous voulons être connectés à notre langue et notre culture. » — Une citation de Michelle Missens de la première nation Pasqua

Des efforts qui portent fruit

Depuis des décennies, les chefs des onze nations de File Hills mènent le combat de la préservation des langues.

C’est donc avec fierté que le chef du conseil tribal, situé à Fort Qu’Appelle, Jeremy Fourhorns, présente le programme.

Jeremy Fourhorns est le chef du conseil tribal le plus diversifié linguistiquement dans la province. Les onze nations qu'il représente parlent les cinq principales langues autochtones en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Laurence Taschereau

« Il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de gens pour amener les jeunes à ce point, donc c'est très symbolique. » — Une citation de Jeremy Fourhorns, chef du Conseil tribal File Hills de Fort Qu'Appelle

Et ils ne sont pas les seuls à mener le combat de la préservation des langues.

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), en collaboration avec le centre culturel autochtone de la Saskatchewan, est en train de mettre sur pied une base de données linguistiques afin d’établir un registre des programmes en langues autochtones offerts en Saskatchewan.

L’initiative en est à sa dernière étape, à savoir le vote des 74 chefs des nations de la province, avant d’obtenir le financement du gouvernement fédéral.

La troisième vice-cheffe de la FSIN , Aly Bear, responsable du dossier, a confiance que le projet ira de l’avant.

« Comme des aînés m’ont déjà dit, si nous n’avons pas notre langue, nous n’avons pas de nation. » — Une citation de Aly Bear, troisième vice-cheffe de la FSIN

Plus au nord, à Île-à-la-Crosse, Robert Merasty assure aussi, à sa manière, la préservation du cri et du mitchif, une langue parlée par des Métis et proche du français.

Tous les matins et après-midi, il anime une émission à la radio CILX.

Une façon pour lui de s’assurer que sa langue reste vivante dans le nord de la Saskatchewan. Comme le matin, quand une personne dit Bon Matin , on sait que cette personne parle le michif, la langue nous donne une identité et c'est très important qu'on ait une identité , dit-il en souriant.

La jeunes génération en première ligne

En plus d’apprendre leurs langues, les représentants de chaque nation âgés de 18 à 30 ans apprennent à naviguer à travers la paperasse bureaucratique gouvernementale. Par exemple, nous les incluons également lorsque nous procédons à des examens de la législation fédérale concernant le climat , explique Jeremy Fourhorns.

Cela permet de donner de l’autonomie et un sentiment de responsabilité aux générations futures qui pourront poursuivre le combat pour assurer la place des Autochtones aux tables décisionnelles, selon Jeremy Fourhorns.

« En tant que Première Nation, nous sommes les gardiens de la terre » — Une citation de Jeremy Fourhorns, chef du conseil tribal de File Hills Fort Qu'Appelle

Une affirmation qui résonne auprès de Montana Blacksioux.

Nous souhaitons retrouver ce savoir parce qu'il représente qui nous sommes et nous donne la possibilité de parler notre langue et d'apprendre de la terre et de nos aînés , affirme-t-elle.