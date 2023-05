L’agence Neptune se place à l’abri de ses créanciers

Dans la tourmente depuis que l’émission Enquête a révélé que son grand patron utilise une double identité, l’agence de sécurité Neptune est maintenant dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Elle a avisé le Bureau du surintendant des faillites du Canada qu’elle se met sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le temps de préparer une proposition de remboursement à ses créanciers.

Pendant ce temps, les poursuites judiciaires pour lui réclamer des sommes impayées sont suspendues et l'agence peut poursuivre ses activités.

En avril dernier, des centaines d’agents de sécurité employés par Neptune ne recevaient pas leur paye alors que la compagnie fermait discrètement ses portes, décision qui l'a privée de revenus importants en provenance de contrats publics.

Cette fermeture abrupte serait due à des saisies de Revenu Québec, selon une lettre de l’avocate de Neptune obtenue par Radio-Canada.

Métallos et Teamsters soulagés

Le Syndicat des Métallos, qui représentait des centaines d’agents de sécurité au Québec, accueille cette nouvelle avec soulagement.

Enfin, cette compagnie aux pratiques très douteuses va arrêter de se moquer des travailleurs et travailleuses en ne les payant pas , affirme le président de la section locale 8922, Vincent Boily.

Bon débarras! Neptune est une entreprise qui a mal traité ses employés , renchérit Christopher Monette, directeur des affaires publiques de Teamsters Canada.

L'agence doit toujours plus de 1 million de dollars aux agents du Centre de surveillance de Laval en erreurs de paie, vacances non payées, intérêts et autres manquements, poursuit M. Monette. Nous allons tout faire pour essayer de récupérer un maximum d'argent pour nos membres.

Les centaines d’agents de sécurité qui n’ont pas reçu leurs dernières paies pourront bénéficier du programme fédéral de protection des salariés, ajoute le Syndicat des Métallos, qui précise qu’un travailleur peut récupérer jusqu’à 8275 $ en salaire impayé.

Les Métallos réclament par ailleurs 1,4 million de dollars en cotisations syndicales et des primes d’assurances collectives impayés par la compagnie.

Contactée par Radio-Canada, l'agence Neptune a refusé de commenter l’affaire.

Double identité

En mars dernier, l’émission Enquête a révélé que le grand patron de Neptune – un homme qui dit s’appeler Robert Butler – utilise deux identités dans le cours de ses affaires.

Depuis, les coups durs s’enchaînent pour l'entreprise : résiliation de contrats fédéraux, griefs collectifs pour salaires impayés, révocation de son permis d’agence de sécurité privée.

Neptune conteste devant les tribunaux la décision de l’Autorité des marchés publics (AMP) de la bannir du secteur public. L’ AMP reproche à l’entreprise d’avoir omis de révéler que Robert Butler était le réel dirigeant.

Dans les registres d’entreprises, la seule propriétaire et administratrice de Neptune est Hanane Outair, l’ex-conjointe de M. Butler. Les agents de sécurité étaient quant à eux payés par une société à numéro qui appartient à la mère de M. Butler.

Au cours des 10 dernières années, l'entreprise a décroché des centaines de contrats publics un peu partout au pays.

En plus d’être une agence de sécurité, Neptune est une entreprise de construction qui a touché des millions de dollars pour travailler sur des bases militaires canadiennes et pour le ministère des Transports de l’Ontario.

Son grand patron, Robert Butler – alias Badreddine Ahmadoun –, est aussi actif dans le secteur de l'immobilier.