Élan de solidarité envers la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La mairesse, Josée Ouellet, reçoit des appels de ses collègues, des villes voisines comme Saint-Cyprien, qui veulent apporter leur contribution à l'approvisionnement en eau potable.

On apprend beaucoup dans des événements comme ça. Il y a une belle solidarité qui s’installe , indique-t-elle.

La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'eau municipale est en partie contaminée par des hydrocarbures à la suite d’un déversement sur la chaussée l'automne dernier.

La Municipalité attend toujours les résultats d'analyse des derniers prélèvements.

Des employés du ministère de l'Environnement seront par ailleurs à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup vendredi pour de nouveaux prélèvements dans les puits de la Municipalité et dans le réseau d'aqueduc.

Tout dépendant des résultats, on va prendre des décisions lundi sur la suite des choses , indique la mairesse Ouellet.

Un avis indiquait lundi que l’eau pouvait être utilisée pour se laver en limitant la durée des bains et des douches et pour faire la lessive. Cependant, il faut prendre de l'eau embouteillée pour la préparation des repas, le lavage des aliments et pour se brosser les dents.

La mairesse ajoute que l’eau du robinet n’est pas recommandée non plus pour faire la vaisselle.

Elle confirme que la distribution d’eau qui s’est amorcée mercredi soir se poursuivra à l’aréna samedi entre 13 h et 15 h et lundi entre 17 h et 19 h.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs