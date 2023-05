Le gardien Joseph Woll obtiendra un autre départ devant le filet des Leafs

L'entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a déclaré jeudi avant que l'équipe ne s'envole vers le Canada qu'Ilya Samsonov est toujours absent en raison d'une blessure au haut du corps.

Matt Murray devrait être le gardien auxiliaire vendredi, alors que les Maple Leafs tenteront de réduire le déficit à 3-2 dans leur série au meilleur des sept matchs.

Il n'a pas patiné, a mentionné Keefe au sujet de Samsonov. Nous verrons comment il se sent [vendredi], mais pour l'instant seuls Joe Woll et Matt Murray sont disponibles.

Joseph Woll est devenu la première recrue des Maple Leafs à remporter son premier départ en séries éliminatoires depuis Félix Potvin en 1993. Le hockeyeur âgé de 24 ans est aussi la huitième recrue de l'histoire de la LNH à avoir savouré sa première victoire à son premier départ en séries éliminatoires lors d'un match sans lendemain pour son équipe.

Il est confiant, mais surtout calme, peu importe la situation, a noté l'attaquant des Leafs Ryan O'Reilly. C'est impressionnant. Obtenir un départ dans un match si important et faire ce qu'il a fait... c'est époustouflant.

« Il a joué un rôle clé dans cette victoire. » — Une citation de Ryan O'Reilly, attaquant des Maple Leafs

Joseph Woll a présenté une fiche de 6-1-0 en sept matchs avec les Leafs en saison régulière, incluant une séquence de six victoires en fin de campagne, et il a affiché un dossier de 16-4-1 avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey.

Il travaille très fort, a souligné le défenseur des Leafs Timothy Liljegren. Il a bien paru toute l'année, et il élève son jeu d'un cran au moment crucial.

Les Torontois ont offert une performance inspirée, et furent étanches défensivement devant Woll, même s'ils ont été limités à seulement deux buts dans un sixième match éliminatoire de suite.

C'était une grosse victoire [mercredi], a noté O'Reilly, qui a servi d'écran sur le filet victorieux de Mitch Marner en troisième période. Il faut que l'on continue de le déranger [le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky]. Plus nous créerons de la circulation autour de lui, plus nous décocherons de tirs vers lui et plus nous nous ruerons pour récupérer les retours de lancer, alors le mieux ce sera.

Sheldon Keefe a salué le travail des Panthers en défensive, surtout lors des deux derniers matchs –une victoire de 3-2 en prolongation des Floridiens et celle des Leafs alors qu'ils faisaient face à l'élimination.

Il faut profiter des chances de marquer que nous obtenons, a-t-il dit. Il faut qu'on maintienne la pression en attaque, mais comme nous l'avons démontré [mercredi], nous devons le faire en nous assurant que notre défensive est étanche et qu'elle nous offre une chance de l'emporter.

Si nous pouvons continuer de marquer un but de plus que l'adversaire, alors tout ira bien.

Gudas estampe Kampf

Le défenseur des Panthers Radko Gudas a estampé David Kampf contre la rampe en deuxième période, et le joueur des Leafs a paru sonné sur la séquence. David Kampf est parti en direction du vestiaire après la percutante mise en échec qui est survenue au coup de sifflet - ou un peu après celui-ci –signalant l'arrêt du jeu, mais il était de retour au banc en troisième période.

Je n'avais pas le son lorsque j'ai revu la séquence, donc je ne sais pas exactement à quel moment l'arbitre a sifflé l'arrêt de jeu, a expliqué Sheldon Keefe. Mais ça, c'était la mise en échec d'un gars [Gudas] qui savait que le jeu était arrêté, ou qui allait l'être. Selon moi, c'est une mise en échec destinée à blesser l'adversaire.

Les preuves sont là, mais je suis soulagé que David soit O.K , a-t-il conclu.

Des joueurs face au mur

Bonnie O’Reilly, la mère du joueur Ryan O’Reilly, a regardé le match en famille et avec des amis. Il y avait beaucoup de tension dans la pièce, mais c’était super , raconte-t-elle.

Mme O’Reilly ajoute que cette série est différente des autres en raison de l'atmosphère et de la pression qui pèse sur l’équipe. Mais les joueurs ne regardent pas les commentaires qui viennent de l’extérieur , assure Mme O’Reilly, soulignant qu’ ils sont là pour gagner .

[Ryan] est prêt à donner le meilleur de lui-même , poursuit madame O’Reilly, précisant que son fils aime jouer sous la pression .

Il est encouragé par la reconnaissance de ses partisans lorsqu’il revient à la maison , dit-elle.

De son côté, le chroniqueur sportif Jeff Marek se demande comment se terminera le match de vendredi, soulignant que les Leafs n'ont pas d'autre choix que de gagner pour prolonger cette série.

Selon lui, une défaite des Maple Leafs à domicile vendredi serait le pire des scénarios, un désastre pour les partisans qui produirait une énergie négative .

Le chroniqueur sportif ajoute que les partisans des Leafs peuvent ressentir une certaine frustration, car ils savent qu’il y a du talent dans cette équipe .

Grâce à leur victoire mercredi, Jeff Marek estime que les Torontois ont une pression encore plus forte, car ils ont réalisé qu’ils peuvent gagner contre les Panthers de la Floride et qu’ils peuvent jouer le même jeu lors de la prochaine rencontre.

Les deux équipes s’affronteront dans un cinquième match, vendredi, à Toronto, à 19 h.

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC