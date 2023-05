Le montant a été remis à une représentante de la Société canadienne du cancer lors d’un événement médiatique qui s'est tenu au magasin Mode Choc de l'arrondissement de Chicoutimi.

« J’ai de la misère à croire que ce projet-là, que j’ai parti toute seule en 2017, et que je voulais ramasser 3000 $ a permis d’amasser plus d’un million de dollars après cinq éditions » — Une citation de Marilyn Bouchard, Fondatrice d’Une pose pour le rose

La somme remise à l’organisme de lutte contre le cancer provient de l’effort de 137 photographes qui ont réalisé des portraits de femmes partout au Québec. Les séances photos étaient offertes au coût de 20 $ et tous les profits étaient donnés pour la cause.

L’une des parties importantes pour moi, c’est de travailler l’estime des femmes. Le projet est réservé aux femmes parce qu’en tant que photographe, j’ai photographié des milliers de personnes et trois quarts des femmes qui vont venir devant moi, vont dire des trucs négatifs. Elles vont dire : j’ai grossi, je ne suis pas photogénique et tout. J’espère qu’avec ce projet-là, les femmes vont prendre un temps pour elles , souligne Mme Bouchard.

Marilyn Bouchard, initiatrice du projet Une pose pour le rose, une levée de fonds au profit de la Société canadienne du cancer, spécifiquement dédié au cancer du sein. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Il est plus difficile de recruter des photographes depuis la pandémie de COVID-19.

On n’a malheureusement pas battu de record cette année. C’est plus difficile depuis le retour de pandémie. L’année prochaine, l’attention sera mise davantage pour aller chercher plus de photographes et battre un record , conclut la fondatrice d’Une pose pour le rose.

Avec les informations d'Alexis Desnoyers Muckle