C’est la fin de Tero, 2000 clients ne reverront peut-être pas leur argent

Dans un message destiné à sa clientèle, l’entreprise indique que l’appareil Tero a coûté beaucoup plus cher à fabriquer qu’il n’était anticipé .

Selon Martin Poirier du syndic Lemieux Nolet, Tero a déposé une cession de ses biens, donc une faillite , jeudi.

Un avis sera transmis aux créanciers au cours des prochains jours, dont les clients qui ont acheté des appareils et qui ne les ont pas reçus. Ils seraient plus de 2000, selon lui.

Martin Poirier tient à limiter les attentes des gens qui espèrent retrouver leur argent après avoir payé pour l'achat d'un appareil Tero.

Les gens, qu’ils ne s’attendent pas à recevoir des montants dans le cadre de la faillite , avertit le comptable chargé du dossier. Il ajoute qu’il n’en aura pas assez pour payer le créancier premier preneur qui est le créancier garanti, la Banque Nationale.

Une assemblée de créanciers est prévue le 1er juin.

Le troisième actionnaire ne savait pas

Quelques minutes après cette annonce publique de la fermeture de Tero, Radio-Canada a contacté le troisième actionnaire, Germain Lamonde, qui n’était pas encore au courant de la fermeture.

Germain Lamonde présidait le conseil d'administration de Tero. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

J’ai tenté de les aider, je n'ai pas pu faire plus , a mentionné celui qui est aussi le fondateur et président exécutif du conseil d’EXFO.

L’homme qui a investi 800 000 $ dans Tero dit avoir été un actionnaire passif , incapable de changer la destinée de l'entreprise .

À court de solutions

Des ennuis liés à la chaîne d’approvisionnement amplifiés par la pandémie et l’explosion des prix ont été évoqués pour justifier cette décision.

Nous n’avons pas réussi à générer le financement nécessaire pour la poursuite de nos opérations et la livraison de nos commandes restantes , est-il indiqué dans la communication envoyée.

L'entreprise Tero avait collaboré avec une firme d’ingénierie pour développer son produit. Photo : TERO

L’entreprise fondée en 2018 par Valérie Laliberté et Elizabeth Coulombe, deux diplômées de l’École de design de l’Université Laval, met donc la clé sous la porte moins de deux mois après le reportage de l’émission La facture qui faisait état d'un échec entrepreneurial, malgré des millions de dollars investis dans cette aventure.

C'est la fin pour l'entreprise québécoise Tero ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi C'est la fin pour l'entreprise québécoise Tero. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Une descente vertigineuse

L’appareil Tero avait connu un engouement dès son lancement. L'entreprise avait obtenu une aide financière de quelques milliers de dollars de la Ville de Québec, puis remporté des bourses de Forces Avenir et d'Osentreprendre.

Lors d’une campagne de sociofinancement en 2019, plus d’un million de dollars avaient été amassés en 24 heures grâce à près de 3000 contributeurs.

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec avait récompensé l’entreprise Tero lors du dernier gala des Fidéides en lui décernant le prix Conscience d'affaires 2022, afin de souligner les efforts entrepris pour adopter des pratiques durables.

Sur la page Facebook de Tero, des clients écrivent qu'ils espèrent toujours une réponse de l’entreprise ou un remboursement, car ils n'ont pas encore reçu les produits commandés.

Une femme écrit qu’elle n’a toujours pas reçu une commande effectuée en décembre 2021. Elle sera remboursée j’espère…? , questionne-t-elle.

Une autre, qui soutient que l’entreprise lui disait d’être patiente , ajoute qu’elle a perdu 800 $.

Un homme dit se sentir berné après avoir fait l'acquisition d’un de ces appareils tout récemment.

Je l’ai depuis à peine trois mois et vous fermez. Donc plus de support, plus de garantie.

Nous avons tenté d'obtenir de plus amples informations sur Tero, mais Valérie Laliberté et Elizabeth Coulombe n’ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Avec les informations d'Isabelle Roberge et Marie-Claire Giffard