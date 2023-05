L’état de santé de la profession d’infirmier dans le Nord de l'Ontario

Du 8 au 14 mai 2023, l’Association des infirmiers et infirmières du Canada souligne la semaine nationale des soins infirmiers, sous le thème Notre personnel infirmier. Notre avenir. Dans le Nord de l’Ontario, les infirmiers et infirmières ont un rôle très important, selon des intervenants du milieu, d’autant plus que la région connaît une pénurie de personnel médical.