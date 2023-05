La suspension des programmes de traduction à l’Université d’Ottawa sème la controverse

Kasandra Sabourin, ancienne étudiante au programme de Baccalauréat spécialisé en traduction approfondie à l’Université d'Ottawa, ne mâche pas ses mots quant à la décision de l’Université de suspendre ces programmes.

Kasandra Sabourin est diplômée de l'École de traduction et d'interprétation de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

On dirait qu'ils ne sont pas au courant que la traduction est une profession, que c'est quelque chose d'important et que c'est ce qui fait en sorte qu'on a deux langues officielles au Canada et qu'on peut continuer à fonctionner de cette façon-là , affirme celle qui a gradué en 2018. C’est une claque au visage de se faire dire: "ah bien ce n'est pas important pour nous non plus à l'Université d'Ottawa, malgré le fait qu'on soit une université bilingue".

L'administration de l'Université d'Ottawa aurait annoncé il y a quelques jours à sa communauté étudiante que certains programmes notamment ceux offerts par l’École de traduction et d’interprétation allaient être suspendus pour une durée indéterminée. L'institution aurait justifié ces coupures pour des raisons financières, selon les syndicats représentant des membres de l'institution.

Une pause temporaire pour renouveler le programme, dit l’UO

Dans une réponse écrite fournie à Radio-Canada, jeudi en fin de journée, l’Université d’Ottawa se fait plus nuancée en parlant de pause temporaire des nouvelles admissions au B.A., afin de permettre à l’École de traduction et d’interprétation de renouveler le programme.

L’Université d’Ottawa et l'École de traduction et d’interprétation travaillent présentement à bonifier l’offre de programmes en traduction afin de mieux répondre aux aspirations et aux besoins des futurs étudiants , explique le directeur des relations avec les médias de l’Université d’Ottawa, Jesse Robichaud.

Dans sa réponse, ce dernier évoque une baisse des inscriptions, depuis 2016, à l’École de traduction et d’interprétation.

La pause temporaire de nouvelles admissions dans ces programmes permettra à l'École de les repenser et de tirer davantage profit de sa position stratégique dans la capitale nationale, ainsi que sa place privilégiée à titre d’université bilingue, fermement engagée à l’épanouissement de la francophonie , ajoute M Robichaud.

« Protéger le français »

La présidente du Syndicat des étudiants employés de l'Université d'Ottawa 2626, Catherine Larocque, croit que l'argument financier de l’Université n’est pas une justification valide alors que celle-ci se doit, selon elle, de protéger le français de par son statut d’université bilingue.

Ils disent, "ah bien, c'est un petit programme, y a pas assez d'inscriptions, on ne fait pas assez d'argent sur ça, donc on va fermer", mais c'est ça l'équité. C'est ça, ça coûte de l'argent l'équité , argue Catherine Larocque. C'est une minorité. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'argent dedans. Donc, vraiment, c'est du double discours qu'on est en train de voir. Et oui, c'est dégoûtant.

« C'est ironique quand on dit qu'on est une université bilingue sans département de traduction. Donc nos membres dans ces départements-là ont vraiment signalé que c'est une autre attaque concertée sur la communauté francophone. » — Une citation de Catherine Larocque, présidente du Syndicat des étudiants employés de l'Université d'Ottawa 2626

La décision de l’Université d'Ottawa de suspendre ses programmes de traduction fait réagir au-delà de la communauté étudiante. Alors que les institutions fédérales se situent à quelques pas de l’université et que celles-ci embauchent de nombreux traducteurs au sein de l’établissement postsecondaire, beaucoup estiment cette décision incompréhensible.

C'est très inquiétant parce que c'est maintenant qu'il en faut de la formation en traduction et en interprétation , explique Claudine Belhomme, présidente du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada. C'est maintenant qu' il y a une pénurie extrême de bons traducteurs, on n'en trouve pas et de fermer le programme maintenant, c'est impensable.

Un programme en perte de vitesse

Pour le professeur titulaire au département de français et de philosophie, Charles Leblanc qui a enseigné auparavant à L’École de traduction et d’interprétation de l’Université d’Ottawa, la baisse des inscriptions aux programmes de traduction est une tendance qui s’est accentuée au cours des dernières années.

Même s’il dit entendre l'argument financier de la direction, il croit que l’Université aurait pu malgré tout maintenir ce programme au nom de la défense du bilinguisme.

« Certains disent qu’ il y a de moins en moins d'inscrits, mais il y a quand même un devoir, notamment pour la défense du bilinguisme, de continuer à défendre ces programmes-là. » — Une citation de Charles Leblanc, professeur titulaire au département de français et de philosophie

L'Université a trouvé tout à fait les moyens depuis trois ans de de donner 150 millions de dollars à des consultants. Était-il possible qu'elle ne trouvât pas d'argent pour donner quelques petits sous en traduction ? La question peut se poser , dit M. Leblanc.

Le professeur Charles Leblanc rappelle qu'on enseigne la traduction depuis 1934 à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Face à la demande de traduction qui est en constante augmentation et aux besoins de la capitale fédérale dans ce domaine, Charles Leblanc, croit qu’il faudrait penser à créer un institut de traduction comme il en existe en Europe pour sauver la tradition de traduction d’Ottawa.

Si l'Université d'Ottawa ne se sent plus capable d'accomplir sa mission, peut-être devrait-elle passer la main? , soutient M. Leblanc qui craint que la mécanisation de la traduction n’accélère la désaffection des jeunes envers ce métier.

Des coupes budgétaires sans concertation

Les programmes de traductions ne sont pas les seules à pâtir des coupes budgétaires au sein de l’Université d’Ottawa. Le service GPS académique de l'Université d'Ottawa qui offre du soutien académique aux élèves ainsi que des programmes en musique, selon les syndicats, auraient été mis en suspens par l’Université.

Face à ces coupures, l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO) déplore le manque de concertation et de communication de la part des hautes instances de l’Université.

Les syndicats et les étudiants sont consternés, car ils n'apprennent les fermetures et réductions de services que par le bouche-à-oreille, une fois que les services ne sont plus disponibles , indique l’ APUO dans un communiqué.

Susan Spronk est présidente de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

L'incapacité de l'administration centrale à faire preuve de collégialité et de transparence au sujet des réductions de services a créé un climat de confusion et de peur au sein de la communauté universitaire , confie Susan Spronk, présidente de l' APUO . On veut aussi avoir plus de consultations sur les coupures budgétaires, mais aussi sur les budgets en fait, parce qu' on veut protéger la qualité de l’éducation à l’Université d’Ottawa.

Du côté de l 'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa (APTPUO), on craint que ces suspensions de programmes mènent à des arrêts définitifs.

Les restructurations, une fois qu'on les a amorcées, c'est très difficile de revenir […] et de refinancer quelque chose qu'on a coupé , confie le vice -président de l’ APTPUO , Luc Angers, qui estime que les coupures à L’École de traduction et d’interprétation de l’Université d’Ottawa pourraient affecter près de 10 postes d'enseignants à temps partiel.

Avec les informations de Fiona Collienne et Nelly Albérola