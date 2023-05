Marie-Hélène Voyer réalise un doublé aux Prix des libraires du Québec

L’autrice originaire du bas du fleuve Marie-Hélène Voyer s’est distinguée jeudi aux Prix des libraires du Québec. Elle a remporté les honneurs pour L’habitude des ruines (essai) et Mouron des champs (poésie), des livres qui rendent hommage au patrimoine du monde rural et à la force des femmes qui l’habite, pour le meilleur et pour le pire.

Cette double marque de reconnaissance [...] me remplit de joie en même temps qu’elle me donne un peu le vertige. Un beau vertige , a réagi l’écrivaine par voie de communiqué.

Dans un long remerciement aux libraires, elle a confié avoir longtemps craint que les gens ne s’intéressent pas à la mémoire des lieux ruraux et aux récits de ses habitants et habitantes. Chers et chères libraires, merci pour votre patient travail, merci de cueillir nos voix dans la déferlante des nouveautés en librairie et de les déposer dans les mains des lecteurs et des lectrices.

Les marins ne savent pas nager s'illustre

Les libraires ont également couronné Les marins de navent pas nager, de Dominique Scali, dans la catégorie du récit québécois. Le livre raconte l’histoire de Danaé Berrubé-Portanguen, une orpheline vivant au milieu de l’Atlantique dans une communauté obsédée par le courage et par l'honneur.

Les abeilles grises, un roman de l’auteur ukrainien Andreï Kourkov s’est illustré dans la catégorie hors Québec. Celui-ci retrace le quotidien de Sergueïtch et de Pachka, deux habitants d’un village coincé entre l’armée ukrainienne et les séparatistes prorusses.

Avec son deuxième roman, «Les marins ne savent pas nager», Dominique Scali propose une épopée maritime. Photo : Gracieuseté Laurence Grandbois Bernard

Côté bande dessinée, c’est Parfois les lacs brûlent, de Geneviève Bigué, qui a remporté les honneurs pour le Québec, tandis que Nettoyage à sec (Rue de Sèvres), du belge Joris Mertens, s’est illustré dans la catégorie internationale.

Vingt-quatre titres étaient finalistes aux Prix des libraires du Québec 2023. Ces distinctions sont remises depuis 1993 par les libraires d’un peu partout dans la province, ce qui en fait l’un des principaux événements littéraires de l’année.

Les prix récomensant des œuvres québécoises étaient accompagnés de bourses allant jusqu’à 10 000$ cette année. Elles ont été offertes par le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, et l’Association des libraires du Québec.