Il lui donne plusieurs coups de poing dans le ventre et l'insulte à répétition en la traitant de grosse conne .

Dans une autre école primaire de la région, un élève lance des chaises et des jouets sur son éducatrice. J'ai eu de la douleur durant une heure , raconte-t-elle.

Ces événements pourraient paraître isolés et circonscrits à une poignée d'enfants, mais ce n'est pas le cas.

Coups de pied, coups de poing, gifles, jurons , les agressions se suivent et se ressemblent dans une vingtaine de rapports d'incidents récents obtenus par Radio-Canada. Ils proviennent d'écoles du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR), en Montérégie.

Et la situation n'est pas propre à la région.

Près d'une éducatrice en service de garde sur deux dit avoir été victime de violence verbale ou physique, selon un sondage réalisé par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Près de 1500 éducatrices en service du milieu scolaire ont participé à ce sondage réalisé auprès du personnel de soutien de la FEESP-CSN . 50 % disent avoir subi de la violence psychologique de la part d'enfants;

41 % disent avoir subi de la violence physique de la part d’enfants;

30 % disent avoir subi de la violence psychologique de la part des parents. Le sondage a été réalisé entre les mois d'août et de janvier. La FEESP est le plus gros regroupement syndical en service de garde, avec près de 9200 éducatrices.

Cet enfant-là, je l'aimais, mais là, c'était trop

Rebecca Smith aime son travail et les enfants dont elle s'occupe. Elle est éducatrice en service de garde à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Rebecca Smith travaille depuis 13 ans comme éducatrice en service de garde en milieu scolaire, dans des écoles de la Montérégie. Photo : Ivanoh Demers

Elle cumule 13 ans d'expérience en tant qu'éducatrice. Pourtant, ces jours-ci, elle traîne une boule d'anxiété qui ne s'en va pas, avec la hausse d'épisodes agressifs de la part d'élèves.

Dans les incidents les plus récents, un enfant de son groupe, contrarié par la fin d'une période d'activités, est passé proche de blesser quelqu'un.

Il ne voulait pas sortir du local. Il a lancé des chaises et j'ai mangé un coup de poing directement dans la poitrine. Je me suis fait cracher au visage , raconte-t-elle.

Dans son rapport d'incident, que nous avons consulté, l'éducatrice décrira avoir eu le souffle coupé . On y lit que l'élève l'a également menacée de la tuer avec un couteau .

Plusieurs de mes collègues ont peur de lui , dit l'éducatrice, qui continue malgré tout de le prendre sous son aile.

Souvent [d'autres éducatrices] vont m'appeler pour que j'aille le chercher quand il est au gym, parce que j'ai l'avantage d'avoir créé un lien avec lui.

« Vous savez, ce sont mes enfants, mes cocos. » — Une citation de Rebecca Smith, éducatrice

L'enfant s'est mis à lancer des chaises, renverser le mobilier et proférer des insultes dans ce local d'une école de Saint-Jean-sur-Richelieu. Photo : Courtoisie : syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières CSN

Cet enfant est issu d'une classe ordinaire. Il n'a aucun diagnostic connu de l'équipe-école.

Or, Rebecca supervise aussi, comme toutes les éducatrices, des élèves à défis particuliers, selon le diagnostic établi, qui ont parfois de graves troubles du comportement.

La simple évocation du nom d'un ancien élève lui donne froid dans le dos.

L'enfant était dans une classe appelée CDAC durant la pandémie. Une classe de développement affectif et comportemental . Ce sont des enfants avec de graves troubles du comportement , explique Rebecca.

Dans cette classe spécialisée, quatre adultes s'occupaient de six enfants : l'enseignant, deux techniciennes en éducation spécialisée et un psychoéducateur.

Or, quand la cloche sonne, les élèves des classes spécialisées se rendent au service de garde (pour ceux qui y sont inscrits), mais le personnel spécialisé ne suit pas dans la plupart des écoles au Québec.

Résultat : Rebecca s'occupait seule de cet enfant, qui nécessitait une attention très particulière, et de ses 19 autres élèves.

Un jour, raconte-t-elle, j'ai reçu des chaises, du mobilier. Il m'a lancé un ordinateur, des crayons, un bac de LEGO.

L'éducatrice a isolé l'enfant d'à peine 6 ans dans une classe vitrée où elle pouvait le surveiller pour s'assurer qu'il ne se blesse pas et elle a demandé aux 19 autres élèves d'attendre de l'autre côté.

Il n'y a pas de TES [technicienne en service de garde] qui vient à ma rescousse le soir pour m'aider, vous comprenez?

Et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres.

On peut avoir facilement six ou sept élèves dans un groupe qui vont faire une crise ou être violents dans une même journée. Je parle de coups, de cris , raconte Sabrina Tétreault, éducatrice en service de garde dans une école de Granby.

Vous savez, entendre crier toute la journée, c'est dur. Quand je dis crier, je parle de crier assez fort pour qu'on entende l'élève dans toute l'école , cite-t-elle en guise d'exemple.

Sabrina Tétreault, qui travaille à l'école du Phénix, à Granby, espère sensibiliser les Québécois aux conditions de travail des éducatrices en service de garde. Photo : Ivanoh Demers

L'enfant qui est à l'école depuis 6 h 30 le matin, qui a flippé une table le midi parce qu'il était fâché, qu'on a finalement réussi à calmer, mais qui, quand la cloche sonne, ne veut pas entrer en classe, imaginez à 15 h comment il est épuisé , fait-elle valoir.

Sabrina, s'est fait mordre au sang il y a plusieurs années. Elle a dû aller à l'hôpital. À l'époque, elle considérait que c'était un cas isolé. Aujourd'hui, elle trouve que les incidents violents sont devenus réguliers .

« On marche sur des œufs pour éviter la violence, alors qu'on travaille dans des écoles primaires. Des é-co-les pri-maires! » — Une citation de Sabrina Tétreault, éducatrice

J'ai du mal à m'imaginer, avec ce qu'on vit, comment ça se passe dans les centres jeunesse , confie Rebecca Smith.

De Granby à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Montréal, le constat est le même : rares sont les éducatrices qui remplissent les rapports d'incidents, d'où un manque criant de statistiques sur le phénomène, a pu constater Radio-Canada.

J'ai vu des éducatrices se faire frapper, tordre le bras, mordre par des enfants et qui n'ont jamais porté plainte , explique Lydie Beaubrun, éducatrice en service de garde depuis sept ans dans une école du quartier Mile-End à Montréal.

Les rapports sont le cheval de bataille des syndicats. Les éducatrices à qui nous avons parlé ont toutes répété qu'elles n'ont pas le temps de remplir des rapports d'incidents.

Ça fait des années qu'on leur dit : remplissez vos rapports! même si c'est juste verbal. Se faire traiter de noms comme "grosse vache", jour après jour, c'est dur. Les séquelles psychologiques, des fois, ça prend même plus de temps à guérir qu'un bleu , souligne Annie Charland, la présidente du secteur scolaire à la Fédération des employés du secteur public (FEESP-CSN).

Annie Charland, présidente du secteur scolaire à la Fédération des employés du secteur public (FEESP-CSN) Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Contacté par Radio-Canada, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) souligne lui aussi l'importance des rapports d'incidents.

Ils nous permettent d'identifier des mesures concrètes afin d’offrir un milieu sécuritaire pour tous , affirme Me Céline Falardeau, directrice du service des affaires juridiques et des communications, qui confirme que le centre scolaire est préoccupé par ce contexte particulier .

« La pandémie a accentué ces problématiques. » — Une citation de Annie Charland, présidente du secteur scolaire à la FEESP-CSN

Création d'un comité spécial sur la violence

La Fédération des centres de services scolaires (FCSSQ) ne dispose pas non plus de données lui permettant de confirmer ou infirmer si le phénomène de violence dans les écoles est plus présent qu'auparavant .

Se disant très préoccupée par la sécurité de son personnel, la fédération confirme par ailleurs la création à venir d'un « comité spécial sur la violence et les risques d'agression en milieu scolaire ». Ce dernier aura pour mandat de « comprendre le phénomène de la violence en milieu scolaire et de dégager des pistes d'action additionnelles », précise Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ .

Une équipe de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) s'est penchée sur le phénomène dans le cadre de travaux plus larges sur la santé mentale du personnel scolaire. Les résultats de cette enquête seront dévoilés au cours des prochains mois.

Les syndicats locaux surpris et inquiets

Le président du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières, Jacques Lanciault, confie que le sondage visait à tâter le pouls du personnel dans la foulée des négociations entre le gouvernement du Québec et les employés du secteur public.

Or, personne, selon lui, ne s'attendait à autant d'incidents violents.

Entre Sorel, Granby et Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens ne se connaissent pas. Pourtant, les résultats sont les mêmes , précise-t-il.

C'est vraiment au primaire, le problème. Trouvez-moi un autre endroit dans la société où on peut frapper du monde, mais où il n'y a pas de conséquences? Ça n'a aucun bon sens que les employés subissent ces gestes-là et ces comportements-là , ajoute le président.

« Au secondaire c'est différent. La police va intervenir s'il y a un grave acte violent. » — Une citation de Jacques Lanciault, président du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières

Le problème est toutefois très complexe , selon lui. Toutefois, le président appelle à une importante réflexion sur la façon d’assurer à la fois la sécurité des enfants dans un climat de bienveillance et la sécurité du personnel scolaire.

Des représentants du Syndicat du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-Cerfs ainsi que du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières, membres de la FEESP-CSN , tiendront un point de presse vendredi pour parler de la hausse des incidents violents dans les écoles de leur région.

Les services de garde, ce n'est pas un parking

Lydie Beaubrun, Rebecca Smith et Sabrina Tétreault ont en commun de vivre des épisodes de violence, mais aussi d'aimer leurs enfants et de veiller à leur développement au moyen de diverses activités.

Ce n'est pas un parking d'enfants , comme certains parents le pensent, les services de garde, affirme Rebecca Smith. On travaille fort pour faire faire des activités aux élèves et pour développer leurs habiletés.

Et chaque éducatrice a une histoire de réussite. Parmi les interventions dont elle est fière, Rebecca Smith mentionne un jeune qui avait des problèmes de langage, et à qui elle a fait faire de l'improvisation.

Il avait du mal à articuler et les mots n'étaient pas clairs. Je l'ai sorti de sa zone de confort avec l'exercice d'improvisation. J'ai dit à tous les autres élèves d'écouter.

Un déclic s'est produit : Il s'est mis à parler! Ça l'a comme valorisé. Il est rendu au cégep maintenant , raconte-t-elle, de la fierté dans la voix.

« On est pas juste des gardiennes d'enfants. On sait tout ce qu'ils vivent. » — Une citation de Rebecca Smith, éducatrice

Lydie Beaubrun a aussi ses soleils , dont un enfant de 10 ans atteint de trisomie et de trouble du spectre de l'autisme (TSA).