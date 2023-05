Cette application vous aide à déchiffrer les panneaux de stationnement

Cette personne, c’est Joseph Zitara. Amer d’avoir obtenu une contravention de stationnement en mars dernier, le directeur de la technologie de la firme montréalaise Underlabs a décidé d'affecter tous ses ingénieurs à la conception de Parky.AI, une application mobile lancée mercredi sur iOS.

Cet outil utilise l’intelligence artificielle (IA) pour détecter si le stationnement d’un véhicule est autorisé à l’endroit souhaité.

Le fonctionnement : on ouvre l’application Parky.AI et on place l’objectif de son téléphone intelligent devant un poteau contenant l’ensemble des panneaux de restrictions de stationnement. Une première IA s’occupe de lire les panneaux, et une deuxième est entraînée pour analyser les données et dicter si oui ou non l’automobiliste peut se garer à l’endroit souhaité.

Si la réponse est inexacte, les utilisateurs et utilisatrices peuvent le signaler à l’application. C’est par ailleurs la seule donnée qui est récoltée par l’entreprise afin d’entraîner son algorithme, hébergé sur des serveurs québécois.

« Nous avons obtenu une précision de plus de 83 % pour les panneaux simples, et pour les situations complexes, allant jusqu’à quatre panneaux sur un même poteau, on arrive à 74 %. » — Une citation de Joseph Zitara

Ces statistiques s’améliorent tous les jours, selon le directeur de la technologie, qui vise au moins les 90 % de fiabilité.

Des panneaux complexes

Pourquoi l’IA? : Il y a tellement de données et les possibilités sont tellement grandes que ce n’est pas possible d’arriver à un résultat aussi précis avec une simple programmation , affirme Joseph Zitara.

Afin d’entraîner ses IA, l’équipe a dépêché des personnes à Montréal, à Longueuil et à Laval pour photographier 823 panneaux, simples (une à deux restrictions) et complexes (trois à quatre restrictions).

« Nous sommes quatre ingénieurs, un avocat et une directrice créative dans l’équipe, et malgré ça, on n'était pas capables de déchiffrer l’ensemble des panneaux sur lesquels on tombait. » — Une citation de Joseph Zitara

Il y a un cas en particulier où on a finalement compris que les affiches n’étaient tout simplement pas grand public, mais seulement rédigées pour les policiers , raconte le directeur de la technologie d’Underlabs en riant.

L’équipe a même tenté de demander à des agents de stationnement en service de lui expliquer leurs conclusions sur certains panneaux, sans succès : On nous répondait simplement qu’ils n’étaient pas situés dans leur arrondissement de travail , dit-il.

Selon Joseph Zitara, l’assistant d’IA est certes utile pour les automobilistes qui roulent à Montréal. Il pourrait également connaître du succès auprès des touristes et des personnes qui ne parlent pas français, les restrictions étant rédigées uniquement dans cette langue.

La suite pour Parky.AI

L’utilisation de Parky.AI est gratuite avec un nombre limité de requêtes. Underlabs offre des formules d’abonnement illimité qui se détaillent à 1 $ par mois, ou 9 $ par an.

Dans les prochaines semaines, de nouvelles fonctionnalités s’ajouteront à l’application, telle la possibilité de recevoir une alerte 10 minutes avant le début d’une interdiction de stationnement.

Le directeur de la technologie se veut aussi rassurant pour les propriétaires d’appareils Android, pour qui une application est en cours de développement.

Publiée sur l’App Store le 9 mai, Parky.AI est déjà la deuxième application de navigation la plus téléchargée au Canada, derrière Google Maps. Jeudi en début de soirée, Parky.AI avait lu plus de 1000 panneaux de stationnement.