Déjà 13 interventions de la SOPFEU dans la région

La moyenne à ce moment-ci de l’année est de 10 feux de printemps pour environ 50 hectares brûlés.

On avait le coup classique du feu de printemps. On a connu un mois d'avril avec de la pluie, le froid, les forts vents. La végétation n’est pas encore arrivée, ni les feuilles aux arbres. Il y a eu un assèchement parce que le soleil et les vents forts ont asséché ce combustible léger. C’est pourquoi on a des feux qui affectent la forêt ou des forêts, entre autres, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean , explique l'agente à la prévention et aux communications, Josée Poitras.

Les feux de printemps sont toujours causés par la main de l’homme.

Ce sont des deux qui se situent généralement en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Ce sont des feux qui sont occasionnés par exemple par du dommage domestique. On a hâte au printemps, on fait le nettoyage de notre terrain que ce soit à la maison ou au chalet , illustre-t-elle.

Les feux causés par la foudre feront leur apparition au cours des prochaines semaines. Selon la SOPFEU, 75 % de feux de forêt ou affectant celle-ci sont évitables puisque causés par l’homme.

Il faut toujours éduquer les gens. On perd l’habitude au printemps. On s'imagine que ce n’est pas grave, qu’il n’y a pas trop de végétation autour. Il s’agit d’avoir le vent et l'ensoleillement qui augmentent le danger d’incendie. le On perd le contrôle d’un tout petit feu , rappelle Mme Poitras.

Elle rappelle qu’un feu laissé pour mort, à l’été 2020, a détruit 60 000 hectares de forêt dans le secteur de Chute-des-Passes dans le nord du Lac-Saint-Jean.

Intervention à Lamarche

Un incendie s'est déclaré jeudi matin à Lamarche. Le feu menaçait des chalets. Onze pompiers forestiers de la SOPFEU sont intervenus. Deux avions-citernes ont également pris part à l'intervention.

La tête se dirigeait vers des zones habitées, On a agi très rapidement. Transport en hélicoptère de personnel, de pompiers forestier , résumait l'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU.

Les flammes ont brûlé une superficie de 1,5 hectare de forêt.

Le feu a été contenu très rapidement. Il est maîtrisé au moment où on se parler. Cela veut dire que la propagation du feu a été arrêtée. On procède à l'extinction finale , expliquait-elle jeudi en fin de journée.

La cause du brasier n'est pas encore connue.