Rappel de bœuf haché du Super C de la rue King Est à Sherbrooke

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avertit la population de ne pas consommer de boeuf haché acheté au Super C de la rue King Est à Sherbrooke.

La viande problématique a été emballée le 7 mai dernier et vendue les 7 et 8 mai. Des morceaux d'os pourraient se retrouver dans des paquets de bœuf haché maigre et mi-maigre de tous les formats.

Le MAPAQ indique que le commerçant procède au rappel des produits en question. Les gens qui possèdent ces produits sont invités à les jeter ou à les rapporter à l'épicerie au 1775, rue King Est à Sherbrooke.

Le ministère soutient avoir reçu une plainte à ce sujet.