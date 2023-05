Fermeture imminente pour l’église Saint-Jérôme de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Afin de garantir la sécurité de bâtiment dont la construction a débuté en 1926, la compagnie d'assurance a récemment exigé un nouveau rapport sur l'état des lieux.

Malheureusement, il ne peut pas passer dans les délais prescrits par l'assureur. Donc, on a jusqu'au 24 mai pour passer, pour donner un rapport à l'assureur. Donc, on va être obligé de fermer temporairement et ça nous prend un OK de l'ingénieur en bâtiment pour être capable de rouvrir, si on est capable de rouvrir , explique le coordonnateur de la Fabrique Notre-Dame de l'Assomption, Steeve Tremblay.

Le piètre état de l’église est visible aussi de l’intérieur. À certains endroits, on remarque des fissures. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gestionnaires en arrivent à cette conclusion.

« Je ne suis pas devenu agent de pastorale pour fermer des églises » — Une citation de Steeve Tremblay

Avec ses deux clochers et une dimension de cathédrale, l'église Saint-Jérôme présente une apparence magistrale. Pourtant, c’est un état de décrépitude avancé qui se cache sous les milliers de pierres. Une étude réalisée en mai 2020 révélait que 30 % des pierres du bâtiment se détachaient.

Entrevue avec Steeve Tremblay

Quelques travaux de consolidation ont été réalisés au cours des dernières années. Des poutres ont été installées dans un transept pour éviter que les pierres tombent. Des escaliers ont été refaits.

La facture des travaux est évaluée à plus de 10 millions de dollars.

On parlait de 10 millions en 2020, mais si on fait le tour aujourd'hui avec l'inflation, avec le coût des matériaux. Tout a augmenté de façon exponentielle pratiquement. J'ose même pas imaginer combien ça coûterait en 2023 , laisse tomber Steeve Tremblay.

L'évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay, est clair, la communauté chrétienne de Saint-Jérôme n'a pas les moyens et le diocèse non plus .

Denise Bélanger, Jacqueline Fortin et Lucienne Larouche font partie du comité de gestion. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La Fabrique espère obtenir une année ou deux de sursis de la part de l'assureur afin de permettre aux paroissiens de faire leur deuil.

C'est difficile parce que, oui, on a beaucoup de célébrations importantes dans chacune de nos familles. Mais, faut être réaliste. Ce qui est important, c'est la sécurité des citoyens , fait remarquer une membre du comité de gestion, Denise Bélanger.

Lucienne Larouche rappelle le caractère impressionnant du bâtiment. Cette église-là, elle m'appartient un peu. Quand on entre dedans , dit-elle.

Moi ça m'a permis de faire de la chorale ici, ça fait 50 ans que je demeure ici. En fait, c'est une grosse partie de ma vie qui part , ajoute Jacqueline Fortin.

Avec les informations de Laurie Gobeil