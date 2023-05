Lauberivière rallume des flammes depuis 40 ans

Lauberivière a illuminé son logo pour souligner son 40e anniversaire. Photo : Radio-Canada

Au printemps 1983, des communautés religieuses procèdent à l'ouverture de Lauberivière, sur la rue Saint-Paul. L'endroit permet l'hébergement temporaire et une aide à la réinsertion sociale pour itinérants. Dès le premier jour, une vingtaine de personnes se présentent pour le souper et 13 y restent pour dormir.

Les années passent, la mission demeure

Quarante ans plus tard, le refuge pour sans-abris accueille tous les jours des personnes vivant dans la précarité. Sébastien Crête en fait partie. En octobre dernier, il a été évincé de son appartement et s’est retrouvé à la rue.

« Je me rappelle d'une journée. J'étais sous un pont à la pluie battante et c'est ma travailleuse sociale qui m'a appelé. Il me restait 5 % de batterie, mais juste avec cette petite conversation, j’ai eu l'énergie de ramasser mon stock et j'ai marché jusqu'à Lauberivière. » — Une citation de Sébastien, usager de Lauberivière

Sébastien s'est retrouvé à la rue après avoir été évincé de son logement. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Malgré cette période difficile de sa vie, Sébastien ne garde que de bons souvenirs de son accueil au refuge. On a vraiment des besoins de bases auxquels on doit subvenir et Lauberivière m'a offert ça… Ça me permettait de voir un peu plus loin, de pouvoir avoir un avenir , dit-il.

Quelques mois après son entrée, Sébastien a pu obtenir un appartement situé au-dessus du refuge. Il est maintenant en voie de réussir un cours qui lui permettra de devenir pair aidant.

Dans ma tête, quand je suis arrivé ici, c'était impossible de me relever de quoi que ce soit , ajoute celui qui se dit fier du chemin parcouru depuis son arrivée à Lauberivière.

Lauberivière est un refuge qui offre différent soins et services aux personnes en situaton d'itinérance à Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

D’usager à employé

Yves Lamothe croit qu’il est important de souligner les 40 ans de Lauberivière. Celui qui dit avoir vécu l’itinérance par choix est aujourd’hui préposé pour le refuge qui l’a aidé.

Arrivé au mois de décembre 2015 après une longue période d’itinérance à Montréal, Yves a commencé à travailler pour le refuge, 2 mois plus tard, en janvier 2016.

« Ayant passé par la rue, j'ai de la facilité à comprendre les gars intoxiqués qui arrivent ici. Je sais ce qu'ils vivent, c'est un peu mes miroirs. » — Une citation de Yves Lamothe, ancien usager devenu préposé à Lauberivière

Ancien itinérant «par choix», Yves Lamothe est aujourd’hui préposé à Lauberivière, le refuge qui l’a aidé. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Le préposé affirme que Lauberivière lui aura donné la chance de se prendre en main. On m'a donné la chance de rallumer ma vie , ajoute Yves.

La flamme allumée et des portes ouvertes

Le refuge Lauberivière veut mettre en lumière sa mission en invitant la population à visiter ses nouveaux locaux de la rue du Pont. C’est la première fois que le public y est invité.

Ce n’est pas la nouvelle bâtisse que l’on veut mettre en valeur, mais les histoires derrière notre mission d’aider les gens , confie le directeur de Lauberivière, Éric Boulay.

Les portes ouvertes de Lauberivière se tiendront le vendredi 12 mai, de 9 h à 15 h, et le samedi 13 mai, de 9 h à 12 h, au 485, rue du Pont.