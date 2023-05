Danser pour renforcer la confiance des élèves autochtones

Plus de 250 élèves de 13 communautés autochtones du pays présentent vendredi et samedi le 16e spectacle de danse annuel au Meridian Hall de Toronto. Destiné aux jeunes de la 7e à la 12e année, Outside Looking In est le plus grand spectacle de jeunes Autochtones au Canada.

Ce programme a pour but de renforcer l'estime de soi chez ces adolescents en leur donnant la possibilité de s'exprimer à travers la danse.

Dans un communiqué, l'organisation de l'évènement estime que l'impact du programme est indéniable .

« Outside Looking In » est le plus grand spectacle de jeunes Autochtones au Canada. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

96 % des participants obtiennent leur diplôme d'études secondaires, plus de 80 % font état d'une amélioration de leur santé mentale et de leur estime de soi, 90 % accordent une plus grande importance à l'éducation et 86 % obtiennent de meilleures notes.

Curtis Knott, âgé de 16 ans et originaire de Garden Hill au Manitoba, est l'un des adolescents qui participent à l'évènement.

Ce spectacle me donne la possibilité de m’exprimer par la danse , dit celui dont l'intérêt pour cette activité est grandissant.

« Je me suis blessé à la cheville, mais je tenais à danser quand même. » — Une citation de Curtis Knott, élève autochtone

Angel McDougal et Curtis Knott sont deux jeunes Autochtones appelés à être des modèles et de futurs leaders dans leur communauté. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

De son côté, Angel McDougal, 16 ans, une autre participante autochtone de la Première Nation de Wasagamack au Manitoba, estime que ce programme lui permet de tisser des liens avec d’autres jeunes venus de diverses régions du Canada.

Ce que j’aime, c’est de danser en communauté. C'est une façon de me faire de nouveaux amis , confie l’élève qui participe à l'évènement pour une deuxième fois cette année.

J’ai les larmes aux yeux , dit avec émotion Jessica Iralde, enseignante de français qui accompagne les jeunes de la communauté de Tasiujaq, au Nunavik. Je suis amoureuse des 250 enfants qui sont ici.

« Je crois que c'est une chance incroyable de sortir un peu de sa zone de confort, de voir autre chose que notre quotidien. » — Une citation de Jessica Iralde, enseignante de français

Mme Iralde constate aussi les bienfaits d’une telle activité sur l’estime de soi de ses élèves.

Ils vivent dans un village de 350 à 400 personnes et on était 300 juste sur le camp [d'entraînement]. C'est quelque chose d'énorme pour eux!

Des élèves de la Première Nation crie Big Island Lake, en Saskatchewan, participent aussi au spectacle. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Les élèves sont arrivés au camp le 24 avril et y sont restés jusqu'au 7 mai pour répéter les chorégraphies, mais aussi pour apprendre à se connaître, renforcer l'esprit d'équipe et participer à des activités ludiques, explique Andrea McLoughlin du bureau des communications.

Tout le monde s'est bien mélangé. Les jeunes se sont mis à parler dans les soirées. Les jeunes faisaient la différence entre les différents langages et il y a eu une connexion qui est bien au-delà de la danse , ajoute l'enseignante de français.

Danser, un privilège qui se mérite

Outside Looking In (OLI) est un programme de danse communautaire de huit mois destiné aux jeunes Autochtones qui excellent au cours de leur année scolaire.

Les critères de sélection permettent de choisir des élèves considérés comme des modèles et de futurs leaders de leur communauté.

Les enfants se choisissent eux-mêmes. Ils sont donc conscients des critères de sélection dès le début , précise Maureen Hadley, une gestionnaire de programme pour OLI.

Maureen Hadley est gestionnaire de programme pour Outside Looking In. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

« Tout au long de l'année, ils doivent aller à l'école, faire leur travail, aller aux répétitions, s'entraîner à la chorégraphie. C'est une célébration de tout ce qu'ils ont fait. » — Une citation de Maureen Hadley, gestionnaire de programme pour Outside Looking In

Pour faire partie des chorégraphes, les élèves doivent assister à au moins 80 % des heures de cours tout au long de l'année. Ils doivent viser une note de 65 % et avoir un comportement exemplaire , explique-t-elle.

Le spectacle de vendredi est destiné aux élèves de Toronto, et la représentation de samedi, au grand public.