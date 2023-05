Élections en Turquie : « C’est l’avenir de la démocratie qui est en jeu »

Les derniers sondages donnent une légère avance, de 2 % à 4 %, au candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu, qui mène par 49,3 % des intentions de vote au premier tour, contre 43,7 % pour M. Erdogan.

Régnant sans partage depuis 20 ans, le président turc est victime de l’usure du pouvoir, estime Jean Marcou, directeur du Master Méditerranée-Moyen-Orient à l’Institut d’études politiques de Grenoble, joint au téléphone. Ses décisions, de plus en plus autoritaires et nationalistes , lui ont aliéné l’appui des classes libérales et éduquées, observe-t-il.

La crise économique et l’inflation galopante joueront également dans le choix des électeurs, qui considèrent M. Erdogan comme responsable.

La situation économique actuelle tient à des paramètres que la Turquie ne maîtrise pas toujours, relève M. Marcou, mais elle tient aussi à des décisions de M. Erdogan, notamment le fait de vouloir maintenir une croissance très élevée et d'essayer d'exporter au maximum, au détriment de certains fondamentaux économiques, en expliquant que la mayonnaise va finir par prendre. Mais le problème est qu'elle n'a pas pris et qu’aujourd'hui, les ménages turcs sont dans une position très incertaine.

L'inflation a atteint 44 % sur un an en avril, après un sommet de 85 % en octobre 2022, et la livre a perdu 60 % de sa valeur face au dollar au cours des deux dernières années.

« Les Turcs ont connu une situation économique meilleure et ils sont inquiets pour leur avenir. » — Une citation de Jean Marcou, de l’Institut d’études politiques de Grenoble

La gestion du tremblement de terre du 6 février, qui a causé plus de 50 000 morts dans le sud de la Turquie, pourrait également jouer un rôle dans le choix des électeurs. On reproche à son gouvernement d’avoir fermé les yeux sur des irrégularités dans l’application de la réglementation antisismique, ainsi que la lenteur des secours après la catastrophe.

Le séisme a terni l'image du gouvernement, qui n'a pas été assez réactif , remarque Bayram Balci, chercheur au CERI-Sciences Po, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Objectivement, il ne pouvait pas l'être, parce que le séisme a eu des proportions inouïes : des villes entières sont retrouvées par terre. Mais, que ce soit de sa faute ou pas, ça a eu un effet négatif sur son image.

Le puissant séisme de magnitude 7,8 a touché le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, causant plus de 50 000 morts. Photo : Associated Press / Hussein Malla

« Il y a un tel niveau de mécontentement, il y a tellement de problèmes qui se sont accumulés, que les Turcs, par espoir que ça change, vont voter contre lui. » — Une citation de Bayram Balci, chercheur au CERI-Sciences Po

Recep Tayyip Erdogan dirige la Turquie depuis qu'il a été nommé premier ministre, en 2003. Devenu président en 2014, il a convoqué un référendum pour remplacer le système parlementaire par une présidence exécutive et aboli le poste de premier ministre. Depuis sa réélection en 2018, il cumule les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement.

Tous contre Erdogan

Un autre élément qui joue contre Recep Tayyip Erdogan est que, pour une rare fois, l’opposition se présente unie aux élections.

Même s'il y a six partis dans l'opposition, ils ont décidé de se présenter unis aux présidentielles, ce qui n’est pas évident dans un pays où il y a autant de clivages et de divisions à la fois sociaux, ethniques et idéologiques , affirme M. Balci que nous avons joint à Paris.

C’est Kemal Kiliçdaroglu, un ancien fonctionnaire âgé de 74 ans, qui affrontera le président sortant sous la bannière de l’Alliance de la nation, un rassemblement hétéroclite qui va de la droite nationaliste à la gauche, dominé par le CHP (social-démocrate) fondé par le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk.

C'est le chef du Parti républicain du peuple, Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, qui tentera de déloger le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, lors des présidentielles de mai prochain. Photo : afp via getty images / OZAN KOSE

Même le Parti démocratique des peuples (HDP), prokurde, a appelé à voter pour M. Kiliçdaroglu qui se présente comme rassembleur et proche des préoccupations des Turcs.

Les militants des partis d'opposition travaillent bec et ongles pour son élection, soutient Gülçin Erdi, chercheuse à l'Institut français d'études anatoliennes, à Istanbul.

« Il y a un consensus dans l'opposition, qui considère que c’est la dernière solution pour effectuer un revirement vers la démocratie. » — Une citation de Gülçin Erdi, chercheuse à l'Institut français d'études anatoliennes

On a une dynamique "tous contre Erdogan" qui s'est créée , remarque M. Marcou. Un pari qui a déjà fonctionné, notamment lors des élections municipales de 2019, remportées par l’opposition dans plusieurs grandes villes, dont Istanbul. Le candidat du CHP, le parti de Kemal Kiliçdaroglu, l'avait emporté justement parce que le [parti prokurde] n'avait pas présenté de candidats pour réussir à battre le candidat d'Erdogan.

L’élection de 2019 avait marqué une défaite pour M. Erdogan, qui s’était empressé de contester les résultats. Un nouveau scrutin, tenu quelques mois plus tard, a confirmé la victoire du candidat de l’opposition, Ekrem Imamoglu.

Pourquoi Erdogan pourrait gagner

Rien, cependant, n’est encore joué et M. Erdogan a de bonnes chances de l’emporter, estime Ardavan Amir-Aslani auteur de La Turquie, un nouveau califat?, joint par Radio-Canada à Paris.

Pour bien des Turcs, le président sortant incarne le rêve d’une Turquie qui compte sur la scène internationale, après des années où elle a été ridiculisée par l’ UE , remarque M. Amir-Aslani.

M. Erdogan, explique-t-il, n’hésite pas à tenir tête à l’ OTAN , à insulter Emmanuel Macron et à maintenir des relations avec Vladimir Poutine, tout en fournissant des armes à l’Ukraine. Il entretient cette image de la Turquie qui génère la crainte et le respect auprès des pays voisins.

Des partisans du président Recep Tayyip Erdogan participent à un rassemblement le 7 mai 2023 à Istanbul. Photo : Getty Images / Burak Kara

Dans cette Turquie malmenée économiquement, avec le prix de denrées alimentaires qui ne cesse d'augmenter, le chômage qui grimpe aussi et les investissements étrangers qui se réduisent, il donne à la population quelques domaines dans lesquels elle peut trouver une source de réjouissance , estime-t-il.

Beaucoup, selon lui, sont encore redevables à l’AKP pour les succès économiques de ses 10 premières années au pouvoir et redoutent de perdre ce qu’ils ont acquis.

Ce que confirme la sociologue Gülçin Erdi. Son bilan, globalement, paraît encore très satisfaisant à une partie de la population, observe-t-elle. Ils pensent qu'il faut redonner sa chance à Erdogan et que, de toute façon, avec son expérience étatique de plus 20 ans, il est le mieux placé pour sortir de la crise économique.

Recep Tayyip Erdogan multiplie les cadeaux à l’approche du scrutin. Il a notamment annoncé cette semaine qu'il doublerait les salaires des employés de la fonction publique et que chaque ménage recevrait 25 mètres cubes de gaz par mois.

L’AKP distribue des aides sociales, que plusieurs craignent de voir disparaître si M. Erdogan perd le pouvoir. Les Turcs plus conservateurs appréhendent, pour leur part, un recul des acquis religieux avec un gouvernement du CHP, défenseur de la laïcité.

Kemal Kiliçdaroglu étant alévi [un courant de l’islam qui se rattache au chiisme] et pas sunnite, cela crée une distance avec ces populations assez conservatrices , ajoute Mme Erdi.

Le président sortant utilise justement la religion pour décrédibiliser son adversaire, affirme Ardavan Amir-Aslani. Erdogan dit : "Si vous voulez mettre la nation turque en avant, si vous voulez qu'on retrouve la gloire du passé, ce n'est pas intelligent de donner les rênes du pouvoir à un chiite d'origine kurde".

Le candidat de l'opposition manque d’envergure, juge M. Amir-Aslani. C'est quelqu'un qui n’a pas beaucoup de charisme, avance-t-il. Quand vous le prenez, lui, qui ne s'est quasiment jamais présenté aux urnes, et M. Erdogan, qui a gagné 14 élections nationales et locales d'affilée et qui est une bête politique de dimension internationale, on ne peut pas d’emblée donner M. Erdogan perdant.

Des élections auront lieu dimanche en Turquie et, pour la première fois en 20 ans, le président Recep Tayyip Erdogan n’est pas assuré de l'emporter. Notre envoyée spéciale Marie-Eve Bédard est à Istanbul.

À quoi s'attendre?

Une réélection de l'AKP, ce serait la fin de la démocratie turque , estime Gülçin Erdi.

« Si M. Erdogan gagne cette élection, il va le considérer comme une sorte de plébiscite pour mettre en place le système politique dont il rêve depuis longtemps. » — Une citation de Gülçin Erdi, chercheuse à l'Institut français d'études anatoliennes

Il a déjà tous les pouvoirs depuis qu'on est passé au régime présidentiel et commence à parler de changer la Constitution, avance-t-elle.

Elle craint également une chasse aux sorcières en cas d’une victoire d’Erdogan. Tous ceux qui ont pris parti ouvertement pour le candidat de l'opposition vont le payer cher , anticipe-t-elle.

Une défaite ne représente pas pour autant un scénario simple, note M. Amir-Aslani. Erdogan ne va pas serrer la main de son opposant, dire merci et remettre les clés du pouvoir à Ankara , pense-t-il.

« Est-ce que, si Erdogan perd [et décide de contester], la justice va considérer que les élections ont été tenues correctement? Est-ce que l'armée va rester silencieuse? Je ne pense pas. » — Une citation de Ardavan Amir-Aslani, spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient

Une opinion partagée par Mme Erdi. Ce n'est pas évident de rendre le pouvoir que vous avez accumulé depuis 20 ans, avec toutes les relations financières, économiques, familiales et tout le réseau d'accumulation du profit pour les proches d'Erdogan.

Des élections à haut risque, dont on ne connaîtra sûrement pas l’issue avant le deuxième tour, le 28 mai, puisqu'aucun des candidats ne semble en mesure d'obtenir les 50 % des votes nécessaires pour être déclaré vainqueur dès dimanche.