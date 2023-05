Agression à Jonquière : mandats d’arrestation émis contre William Aubin-Blackburn

Le fugitif n’a toujours pas été retrouvé.

C’est le centre de thérapie où se trouvait William Aubin-Blackburn qui a avisé les autorités de la fuite de celui-ci jeudi matin. L’individu était en liberté conditionnelle et il devait suivre une thérapie fermée pour une période de six mois en raison de problèmes de consommation. Il s’y trouvait depuis le 4 mai.

C’était essentiel à la mise en liberté de monsieur [Aubin-Blackburn] qu’il puisse aller dans un programme thérapeutique et qu’il suive ce programme-là. Or, en ayant plus cette garantie-là, parce que monsieur a quitté son programme, à ce moment-là sa mise en liberté, selon nous, n’est plus possible pour l’instant , explique le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me William Lacombe.

L'individu fait notamment face à des accusations de voies de fait graves, de conduite dangereuse, d'enlèvement et de séquestration.

Rappelons que le 11 avril, le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à une opération à la suite de l’appel d’une victime. Celle-ci disait avoir été agressée par trois personnes à son domicile de Jonquière. Les trois suspects ont été interceptés après des recherches policières.

Avec les informations d'Alexis Desnoyers Muckle