Un pas de plus vers la réalisation du sentier Ligne côtière à Cap-Acadie

Le souhait d’un sentier de randonnée le long des côtes à Cap-Acadie, au Nouveau-Brunswick, est un peu plus près de devenir une réalité.

Le conseil municipal de Cap-Acadie vient de donner le feu vert à la prochaine étape du sentier Ligne côtière. Elle consiste en l’aménagement de 38 km de sentier pédestre et cycliste qui relierait Boudreau-Ouest à Shemogue, essentiellement d’un bout à l’autre de Cap-Acadie.

À la dernière réunion, on a approuvé la phase 2. À cette heure, on va commencer à rencontrer les citoyens un par un, de Boudreau-Ouest à Barachois. Il y a 130 propriétés, différents propriétaires, et il faut tous les rencontrer , a expliqué le maire de Cap-Acadie, Serge Léger, dans une entrevue jeudi à l'émission La Matinale.

Lorsqu’il sera complété, le sentier Ligne côtière, qui va longer la côte du sud-est du Nouveau-Brunswick, s’étendra sur 170 km de Cap-Acadie à Alma.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le tracé du sentier proposé de Boudreau-Ouest à Shemogue. Photo : Gracieuseté de la Ville régionale de Cap-Acadie

C'est pour le bien-être des gens. Tu peux faire du vélo, tu peux marcher. C'est la vie active, c'est ça qu'on cherche à tous les jours. Ça touche tous les âges. Les jeunes, les moins jeunes, les aînés. C'est sécuritaire , déclare le maire. Parfois, on est tout le temps sur la vie vite. Tu peux juste relaxer puis apprécier.

Aussi, il y a un moteur économique à ça , croit-il. Serge Léger souligne les retombées pour les restaurants et les auberges qui sont à proximité de ce genre de sentier.

Serge Léger est le maire de Cap-Acadie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Certaines sections du sentier seront créées par la reconversion d’anciens terrains où il y avait des chemins de fer désuets. Le maire de Cap-Acadie admet que sa municipalité doit faire des démarches additionnelles pour obtenir l’autorisation des citoyens. Nous autres, on a plus de challenge, parce qu'on est sur les terres privées du monde , mentionne M. Léger.

Le maire ne semble pas douter du succès de l’aventure. J’ai confiance qu’avec l’entreprise qu’on a, puis les citoyens, le positif qu’on a eu des réunions, je ne vois pas grand problème. Il y aura des petits problèmes. Ce sera un bon début, je pense , dit Serge Léger.

Alors que la municipalité affirme sa volonté d’aller à la rencontre des citoyens, les quelques personnes rencontrées jeudi à travers la région apparaissaient curieuses d’en savoir plus.

Raymond Guimond, de Pointe-à-Bouleau. Photo : Radio-Canada

C'est pas une mauvaise idée , dit Raymond Guimond, de Pointe-à-Bouleau. Sa propriété pourrait être sur le tracé prévu du sentier. On va attendre pour voir ce que les présentations sont, et on ira de là.

Muriel Lirette et son conjoint utilisent beaucoup les sentiers déjà existants. Ils sont inconditionnellement derrière le projet.

Muriel Lirette et son conjoint sont de grands randonneurs. Photo : Radio-Canada

Je souhaite que ça se fasse tout de suite! , lance Mme Lirette dans un grand éclat de rire. C'est super pour des activités, c'est super pour la santé, puis c’est très beau pour le mental.

Elle est certaine que de donner un accès à la population encourage automatiquement la participation. Je pense qu'il y aura bien plus de monde qui vont marcher, à cause que tu vas là, puis c'est beau! Beau, beau, beau! Toutes les trails alentour d'ici, c'est super beau, vraiment.

Melissa Dedam Photo : Radio-Canada

C'est une excellente idée , dit Melissa Dedam. Ça nous sort de la rue, aussi. On n'aime pas aller sur la rue avec les enfants surtout où ce que moi je vis, parce que ça va vite.

Ed Good utilise déjà certains sentiers. Pour se rendre à l’autre sentier, on doit aller sur la route, et elle est très achalandée. Je pense que ce serait beaucoup mieux si les sentiers étaient connectés , dit-il.

D'après le reportage de Kristina Cormier et avec des renseignements de Martine Blanchard de l'émission La matinale