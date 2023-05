Le consentement et les relations saines au cœur d’un sommet dans la Péninsule acadienne

Shippagan était l’hôte mercredi et jeudi du premier Sommet sur le consentement et les relations saines. Il avait pour objectif d’éduquer le public sur ces deux thèmes.

L’événement était organisé dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels. C’est une initiative de l'organisme EL2ES et de la Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne.

Plusieurs intervenants du milieu social ont participé au premier Sommet sur le consentement et les relations saines, à Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le Centre des congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan regorgeait pour l’occasion de nombreux professionnels de la santé et de l’éducation.

Notre sommet porte sur le consentement parce qu’il y a quand même beaucoup d’agression sexuelle. On essaie de faire de l’éducation, de la prévention, de l’information et de la sensibilisation , a expliqué Dora Lanteigne, vice-présidente de la Table et l’une des organisatrices de cette rencontre.

Passer à l’action par l’éducation

Il y a vraiment un souhait et une volonté de passer à l’action et la clé, selon nous, c’est par l’éducation , a ajouté Lyne Chantal Boudreau, cofondatrice de EL2ES, qui offre une formation sur la notion du consentement et des relations saines.

Lyne Chantal Boudreau, cofondatrice de EL2ES, qui offre une formation sur la notion du consentement et des relations saines. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

La violence conjugale est toujours très présente dans la Péninsule acadienne, selon Jeannine McLaughlin, coordinatrice du Complexe de l'espoir de l’Accueil Sainte-Famille, à Tracadie. Ce centre accueille des femmes et leurs enfants qui ont subi de la violence.

« On a de tout. On en a en haut de 60 ans. On en a de très très jeunes aussi. On a des femmes avec des enfants aussi. Ça fait que ça va de tout âge. » — Une citation de Jeannine McLaughlin, coordinatrice du Complexe de l'espoir de l’Accueil Sainte-Famille, à Tracadie

On y note une augmentation au niveau de la demande de services offerts aux victimes.

Surtout après la pandémie , poursuit Jeannine McLaughlin. Elles ont beaucoup souffert du temps de la pandémie. Elles étaient prises chez elles. Lorsqu'elles arrivent à l'accueil Sainte-Famille, elles sont vraiment prises au dépourvu.

La parole à une jeune artiste autochtone

Ce sommet a donné la parole à divers conférenciers, dont une jeune artiste autochtone.

Precious Abygail Dedam est une jeune artiste autochtone. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Nous, les Amérindiennes, sommes plus souvent des victimes, surtout dans les cas de violence, pour les non-consentements et toutes ces choses-là , a soutenu Precious Abygail Dedam.

Selon elle, il reste encore beaucoup à faire pour que le sujet de la violence faite aux femmes soit ouvertement discuté au sein de sa communauté.

« C’est quand même assez tabou encore, mais je pense que ça s’en vient un petit peu plus en 2023. C’est quelque chose qui est parlé davantage et qui est plus normalisée. » — Une citation de Precious Abygail Dedam

Le premier Sommet sur le consentement et les relations saines s’est terminé par le dévoilement d’une œuvre collective.

Chez les organisatrices, on espère déjà la tenue d’un autre événement du genre l’an prochain.

C’est vraiment une façon de se donner ensemble une mission, une mission commune sur comment on peut contribuer, chacun d’entre nous, à notre manière et à notre façon, à créer une société, un mouvement, une province où il y aura vraiment une culture de consentement dans tous les milieux , termine Lyne Chantal Boudreau.

D’après un reportage de Mario Mercier