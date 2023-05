Le géant Nutrien pourrait ralentir son plan d’intensification de la production de potasse

L'entreprise canadienne Nutrien, située à environ 150 kilomètres à l'est de Saskatoon, envisage de ralentir sa stratégie d'expansion de la production de potasse, a déclaré jeudi le directeur général de l’entreprise, Ken Seitz.

Le prix de l'action de l'entreprise canadienne a diminué après la publication de ses résultats financiers du premier trimestre, chutant d'environ 5 % à la Bourse de Toronto.

Ainsi, le bénéfice net de la société s'est chiffré à 576 millions de dollars américains, soit une baisse de 58 % par rapport à l'année précédente. Ses ventes pour la période se sont chiffrées à 6,1 milliards de dollars américains, soit une baisse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Nous envisagerions de ralentir. Comme nous l'avons dit plus tôt cette année, nous surveillons vraiment le marché. [...] Si nous constatons que le marché n'est pas au rendez-vous, nous adapterons notre capital en conséquence , a précisé Ken Seitz.

Afin de répondre à la croissance de la demande mondiale, Nutrien a dévoilé en juin de l'année dernière un plan ambitieux visant à augmenter de 40 % la production de potasse par rapport aux niveaux de 2020, soit une augmentation de plus de 5 millions de tonnes.

Cependant, Nutrien a connu une période mouvementée , selon M. Seitz. Après avoir enregistré des bénéfices records en 2021, les prix des engrais ont explosé en mars 2022, lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a secoué les marchés agricoles mondiaux et réduit l'approvisionnement en engrais en provenance d'Europe de l'Est.

En effet, au second semestre de 2022, Nutrien a connu une baisse historique de la cadence de ses expéditions de potasse. Les agriculteurs en Amérique du Nord et au Brésil en particulier ont reporté leurs achats d'engrais en raison des prix élevés.

En conséquence, en février, la société a annoncé qu'elle retarderait légèrement ses plans d'expansion, visant 2026 plutôt que 2025 pour atteindre son objectif de production de potasse de 18 millions de tonnes.

Actuellement, Ken Seitz a dit rester optimiste en ce qui a trait aux perspectives des engrais à long terme.

Il a ainsi prédit une hausse de la demande mondiale de potasse pour le deuxième semestre de cette année, en raison de stocks inférieurs aux prévisions et d'une meilleure accessibilité financière pour les agriculteurs par rapport à l'année dernière.