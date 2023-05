La Couronne demande 14 ans de prison pour le meurtrier de Joël Mailhot

Rappelons que l'agression qu’a subie Joël Mailhot a été filmée par un système de surveillance à la Taverne Urbaine, le 17 août 2020. Dans cette vidéo, Kevin Sanders pouvait être vu en train d’asséner 18 coups de poing et quatre coups de pied à la victime. Joël Mailhot est mort trois jours plus tard à l'hôpital.

Pour en arriver à cette suggestion de peine, la Couronne retient des facteurs atténuants comme le jeune âge de Kevin Sanders, qui avait 23 ans au moment des faits, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.

Toutefois, des facteurs aggravants sont retenus par la Couronne : la gratuité et la brutalité de l’attaque, l'absence de mobile, le fait que Sanders ne connaissait pas la victime, les conséquences pour la famille et les proches, ainsi que l'absence de remords de l'inculpé trois ans après les événements.

On a aussi suggéré d'augmenter à 14 ans la période au terme de laquelle M. Sanders sera admissible à une libération conditionnelle, le minimum étant de 10 ans , a expliqué l'avocat de la Couronne, Me Guillaume Blanchet.

Comme lors de son procès, Kevin Sanders est resté muet pendant la procédure. Il n’a pas répondu aux questions du juge Charles Ouellet.

Quatre proches de la victime, dont son père et ses deux enfants, se sont adressés à la cour. Ils ont parlé de l’impact du drame sur leur vie. Ils ont hâte de pouvoir avoir le jugement pour fermer ce chapitre. Ça a eu de nombreuses répercussions dans leur vie. C'est un facteur qui a été plaidé au tribunal , ajoute Me Blanchet.

« Tu respires, toi. C'est déjà plus que ce que tu as permis à Joël. [...] Ce que je demande pour notre société, c'est que cette bombe qui peut exploser à tout moment ne puisse plus jamais goûter à la liberté, à quelque bonheur que ce soit. »