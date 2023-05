Interdire le cellulaire dans les classes n’est pas une solution, selon de jeunes francos

Une école de la côte Sunshine, en Colombie-Britannique, constate de meilleurs résultats scolaires et des aptitudes sociales améliorées depuis qu’elle a banni le téléphone cellulaire en classe. Est-ce une pratique appelée à être reproduite? Des élèves de l’école Jules-Verne espèrent que non.

Depuis 5 mois, les élèves de l’école secondaire Chatelech de Sechelt sur la côte Sunshine doivent laisser leur cellulaire dans leur casier ou leur sac pendant les classes. La photo a été prise lors du jour de la réconciliation en 2022. Photo : Chatelech Secondary School/Twitter

Le personnel de l’école secondaire Chatelech de Sechelt, sur la côte Sunshine, a remarqué que le niveau de concentration en classe était accru et qu'il y avait moins d'intimidation. Certains croient que d’autres écoles devraient s’inspirer de cette politique.

La directrice des communications du Conseil scolaire francophone, Pascale Cyr, indique par écrit que le CSF n’a pas de politique sur l’utilisation des cellulaires. Les écoles établissent leurs lignes directrices en cette matière, selon leurs besoins et les circonstances, les intègrent souvent dans leur code de conduite , précise-t-elle.

À l’école Jules-Verne de Vancouver, le code de vie stipule que les outils électroniques non fournis par le conseil scolaire francophone sont interdits à l’école durant les heures d’instruction . Il semble toutefois y avoir une certaine tolérance.

Cinq élèves de 11e année de l'école Jules-Verne, rencontrés dans un parc près de l’école s’entendent pour dire que qu'une interdiction stricte des téléphones portables dans les écoles n’est pas la solution. Voici un résumé de leurs propos.

Iman El-Safadi

« Les cellulaires sont un outil très important pour nous », croit Iman El-Safadi, élève de 17 ans, de l'école Jules-Verne. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Iman voit le cellulaire comme un outil important, mais elle admet qu’il cause de la distraction. Elle croit qu’en général, les élèves n’utilisent pas trop les cellulaires pendant les périodes d’instruction, mais que l’interdiction serait une mauvaise idée.

Moi je serais inquiète. Juste dans des cas d'urgence, de problèmes scolaires ou problèmes entre amis, je serais inquiète pour tous ceux qui sont dépendants de leur téléphone parce que c'est une partie très importante de la vie sociale et la vie en général quotidienne des élèves à l'école. [...] Personnellement, je trouve que si mon téléphone était interdit à l’école, surtout dans notre société aujourd’hui, moi mon anxiété augmenterait extrêmement.

Miles Ross

Miles Ross ne voudrait pas que les téléphones cellulaires soient complètement interdits à l'école. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Miles hésiterait à attribuer une amélioration des notes et une augmentation des interactions sociales à la simple interdiction du cellulaire. Il ajoute que la plupart du temps, la règle interdisant l'utilisation du cellulaire pendant les heures d’instruction est respectée.

Quand on lui demande comment il réagirait si le cellulaire était interdit, il répond : Non! Ça m’apporterait beaucoup de stress, j’oublierais mon téléphone dans mon casier, dans mon sac, je le perdrais , indique l’élève. Il croit qu’éliminer le cellulaire, c’est comme de masquer le problème sans trouver de solutions.

Philippe Brunet

Si l'école interdisait les cellulaires, Philippe Brunet voudrait vraiment tenter de comprendre le raisonnement derrière cette décision. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Philippe utilise entre autres son téléphone pour la musique qui l’aide à se concentrer et à être motivé. Des fois je parle avec mes parents si j'ai besoin d'information ou avec mes amis, des fois à propos de l'école, puis des fois pas à propos de l'école. Je pense qu'une bonne distraction, c'est très bien parce que si on fait juste penser à l'école, c'est pas très bon pour l'anxiété.

Philippe croit que si une interdiction stricte était imposée, il faudrait qu'elle soit mise en place graduellement, parce que les jeunes sont accros à la dose de dopamine que le cellulaire procure. Sinon, ça va mener à d’autres problèmes, les gens vont se sentir vides, ils vont se sentir complètement démotivés, ils vont être fatigués, ils vont être déprimés , croit-il.

D’où l’importance, selon lui, d’aller aussi puiser dans les sources de dopamines naturelles procurées par le sport ou la musique, par exemple.

Samuel Heald

Selon Samuel Heald, le cellulaire est utile notamment pour communiquer avec ses parents ou ses amis. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Samuel admet que pour certains élèves, l’interdiction du téléphone cellulaire pourrait être bénéfique, mais pas pour tout le monde.

Je pense que c'est différent pour chaque personne, mais moi je peux facilement comprendre et écouter en classe avec un téléphone ou non. C'est beaucoup plus facile, des fois, d'avoir mon téléphone pour rechercher des informations, peut-être des mots que je comprends pas , cite-t-il en exemple.

Des fois, je vais avoir une chanson à un volume super minimal que je n'entends même pas, mais c'est juste là pour que je puisse me concentrer puis pour que je puisse m'arrêter de dormir ou de me perdre dans mes pensées. Alors je trouve que c'est vraiment juste utile.

Ava Whiteside

Ava Whiteside serait choquée si son téléphone lui était retiré pendant la journée scolaire. «Je communique beaucoup avec mon téléphone. » Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Ava croit que le cellulaire peut être un bon outil pour relaxer, mais que son utilisation doit se faire avec modération.

On ne devrait pas utiliser le téléphone excessivement dans les cours, mais si on a besoin de texter nos parents, nos amis, leur demander de l’information ou écouter de la musique, je pense que ça va. Il faut être capable de s’autoréguler , note-t-elle.

Il y a beaucoup d’outils qui sont offerts avec nos téléphones et ça aide beaucoup de gens à se concentrer. Par exemple, écouter de la musique, ça aide à les calmer et être moins anxieux.

Avec des informations d'Alexandre Lepoutre