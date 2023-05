Nouvelles accusations d’agressions sexuelles contre un Albertain

Selon de nouveaux documents judiciaires, Richard Robert Mantha, accusé d'avoir drogué, séquestré et violé des femmes dans sa propriété rurale à l'est de Chestermere, en Alberta, fait face à de nouvelles accusations selon lesquelles il aurait victimisé deux autres travailleuses du sexe.

Plus d'une douzaine de chefs d'accusation ont été annoncés pour la première fois contre l’homme de 59 ans le mois dernier, à la suite d'une perquisition de 5 jours dans la propriété située dans le comté de Rocky View, à l'est de Calgary. Ces accusations comprennent une agression sexuelle avec une arme à feu et une autre avec un couteau, un enlèvement, ainsi qu'une séquestration assortie d’une administration de substances nocives à la victime.

La police avait alors allégué que trois femmes avaient été enlevées à la promenade Forest Lawn, sur la 19e Avenue sud-est à Calgary, entre août 2021 et avril 2022, avant d’être emmenées dans une propriété éloignée où le présumé agresseur vivait dans une dépendance louée.

Quatre nouvelles accusations, soit deux chefs d'agression sexuelle et deux chefs d'administration d'une substance nocive, sont retenues contre lui. Les infractions auraient été commises sur deux femmes sur une période d’un an à compter de septembre 2020.

Les identités des victimes présumées sont protégées par une interdiction de publication.

Comparution vendredi

L’accusé doit comparaître devant le tribunal ce vendredi pour répondre aux nouveaux chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Une audience de libération sous caution est également prévue vendredi matin.

Richard Robert Mantha a d'abord fait face à des accusations d'agression sexuelle liées à une allégation selon laquelle il aurait abusé d'une travailleuse du sexe l'été dernier, à la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Strathmore.

Une perquisition avait notamment eu lieu dans cette propriété où vivait Richard Robert Mantha. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Mandat d’arrêt

L'affaire suivait son cours dans le système judiciaire, mais en mars, l'accusé a manqué une comparution devant le tribunal et des mandats d'arrêt ont été délivrés contre lui.

À peu près au même moment, le service de police de Calgary enquêtait à son sujet pour des délits liés à d'autres travailleuses du sexe de la ville.

La GRC et la police de Calgary, qui ont travaillé ensemble, ont finalement déposé de nouvelles accusations en rapport avec ces femmes ainsi qu'avec d'autres infractions impliquant deux autres victimes présumées.

La police de Calgary dit avoir fourni de l'aide et des ressources aux victimes présumées.

Historiquement, les crimes commis contre les femmes travaillant dans le commerce du sexe ne sont pas suffisamment signalés, et nous savons que toutes les victimes ne se sentent pas à l'aise pour porter plainte à la police , peut-on lire dans la déclaration publiée après la perquisition de la propriété de l’accusé.

Avec les informations de Meghan Grant