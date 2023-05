« J’ai décidé de donner des bains au lieu de faire de la bureaucratie »

Le propriétaire, Marco Laprade, explique l'avoir appris mercredi par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Selon lui, c'est pour des raisons bureaucratiques. Je pensais que c'était une rencontre de suivi pour continuer à faire ce qu'on avait déjà commencé. Malheureusement, non. On a eu la nouvelle qu'ils fermaient la résidence définitivement. Ils m'ont dit que les familles des résidents avaient été convoquées pour une réunion 45 minutes plus tard , raconte-t-il.

En larmes, M. Laprade dit prendre la nouvelle très difficilement . Je suis ouvert depuis dix ans. Je suis préposé de métier depuis que j'ai 15 ans. C'était une résidence fermée que j'ai rouverte un an plus tard pour sauver la population de Wotton. J'avais les aînés à cœur.

M. Laprade assure ne jamais avoir reçu de plaintes sur la qualité des soins. La raison qu'ils nous donnent, c'est qu'on doit faire des papiers. C'est très important pour eux. Je n'ai jamais nié ça.

Entre autres documents que M. Laprade dit ne pas avoir remplis, il y a un formulaire sur le bon fonctionnement des cloches d'appel à remplir tous les mois, et le plan d'urgence, qui n'a pas été mis à jour après le départ de deux résidents.

« J'ai décidé de donner des bains ou des soins au lieu de faire de la bureaucratie. [...] Ce sont des préposés aux bénéficiaires que j'engage, pas des secrétaires. » — Une citation de Marco Laprade, propriétaire de la Résidence Wotton

J'avais pris la décision d'engager des gens qui sont bons sur le plancher plutôt que des gens qui sont bons dans la paperasse. C'est vers là qu'on s'en va avec la certification , ajoute-t-il.

Le propriétaire devient préposé aux bénéficiaires

Le manque d'employés a aussi rendu le travail de Marco Laprade difficile au cours des derniers mois. Comme partout ailleurs, on est en manque de personnel. On est dans un petit village. On a beaucoup de difficulté à recruter des gens. J'ai embarqué sur le plancher pour faire le préposé aux bénéficiaires cinq jours par semaine. C'est sûr qu'on est obligé de repousser des choses.

Des familles sous le choc

Si le propriétaire n'a pas pu assister à la rencontre entre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, les résidents et leurs familles, selon les échos qu'il a eus, la nouvelle a été ardue à encaisser. Ça a été très difficile.

Les résidents sont invités à partir de la résidence dès maintenant et tous devront avoir déménagé le 8 juillet. Selon Marco Laprade, ils auront du mal à se trouver un nouvel endroit, car « il n'y a rien dans le secteur ». Ils devront aller à Sherbrooke ou à Victoriaville. Ça rend tout le monde très nerveux.

C'est très difficile pour les résidents et pour le propriétaire , dit-il en étouffant un sanglot.

Marco Laprade a interpellé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Mettez vos culottes, c'est important. Si vous voulez encore des RPA, il faudra les aider côté paperasse, côté personnel. Révisez vos critères. En région, avec des critères aussi élevés, c'est très, très difficile. Très.

Au cours des derniers mois, plusieurs résidences pour personnes âgées ont fermé leurs portes dans la région : la Place Primevère de Waterloo, le Domaine Fleurimont, Le Riverain à Granby et la Résidence Ferland de Danville, entre autres.