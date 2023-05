Il achète un aéroglisseur et va remonter la côte est des États-Unis jusqu’à Caraquet

C’est pourtant le projet un peu fou que Gino LeBlanc, un entrepreneur de Caraquet, est en train de mettre en place.

Ce passionné de bateaux s’est porté acquéreur d’un aéroglisseur qui a longtemps appartenu à la Garde côtière canadienne et mis au rancart en 2017 en Colombie-Britannique, après une carrière bien remplie de plus de 10 000 sorties en mer pour la recherche et le sauvetage.

Un coup de tête réfléchi pendant trois jours, selon lui.

Une approche de la Garde côtière canadienne

Gino LeBlanc possède déjà un engin semblable depuis deux ans. Dans ce monde très petit des propriétaires d'aéroglisseurs, tout se sait, dit-il. Alors, quand la Garde côtière canadienne a voulu s’en départir d’un, son nom a rapidement fait surface.

La Garde côtière m’a approché en octobre. Comme j’avais déjà un aéroglisseur du même modèle, mais qui ne fonctionne pas, elle m’a demandé si j’étais intéressé. J’ai dit non, mais elle m’a quand même demandé d’aller le voir à Vancouver. Trois jours plus tard, j’étais sur place , a-t-il expliqué.

De retour en Colombie-Britannique en janvier, Gino LeBlanc et son équipe, aidés de la Garde côtière canadienne, ont pris trois mois pour remettre en état le navire qui s’appelle le Penac, un mot amérindien qui signifie grands vents .

Un défi logistique

Mais il a bien beau fonctionner, il faut maintenant le transporter d’un bout à l’autre du pays, un véritable défi logistique.

L’aéroglisseur a d’abord quitté Vancouver pour l’île de Nanaïmo, où il a été embarqué jeudi sur un cargo qui doit naviguer le long de la côte ouest américaine avant d’emprunter le canal de Panama, flotter dans le golfe du Mexique et accoster à Fort Lauderdale, en Floride.

C'est là que le vrai périple commence. Gino LeBlanc et quatre membres d’équipage mettront l’aéroglisseur à l'eau et ils y monteront pour sa destination finale de Caraquet, en longeant la côte est américaine, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Le départ est prévu pour le 30 mai et l’équipe se donne deux semaines pour atteindre son but.

Une première mondiale, est-il convaincu.

« On a essayé de garder ça sous le radar, mais ça s’est rapidement su à travers les réseaux sociaux. Ça fait jaser un peu. Quand on l’a essayé à Nanaimo, on s’est stationné sur la plage. On a vite créé un embouteillage avec des centaines de personnes qui ont posé beaucoup de questions. » — Une citation de Gino LeBlanc

Une utilisation potentielle

Mais que faire avec un aéroglisseur dans la Péninsule acadienne? Plein de choses, énumère Gino LeBlanc.

Ce sera un atout pour la Péninsule acadienne et le nord du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, l’Île-du-Prince-Édouard et le golfe du Saint-Laurent. C’est un aéroglisseur qui flotte en eaux peu profondes et qui peut atteindre 90 km/h , vante-t-il.

D’ici là, impossible que son arrivée à Caraquet ne passe inaperçue!

