100 millions de Canadiens d’ici 2100 : Ottawa dit non à « l’Initiative du siècle »

Dans une mise au point envoyée à plusieurs médias, dont Radio-Canada, le bureau du ministre fédéral de l'Immigration a réaffirmé son pouvoir décisionnel sur le nombre d'immigrants qu'il souhaite accueillir au pays en rejetant toute influence d'un important groupe de pression torontois inscrit au registre des lobbyistes depuis 2021.

Les opinions de l’Initiative du Siècle ne constituent pas la politique du gouvernement. Le gouvernement n'adhère pas aux conclusions de l’Initiative du Siècle et n’a pas pour objectif de porter la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici 2100 , a affirmé le bureau du ministre Sean Fraser.

« Ces seuils ont été fixés en fonction des intérêts du Canada, et non en réponse aux désirs d'un groupe indépendant. » — Une citation de Déclaration du bureau du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le gouvernement fédéral a annoncé en novembre dernier vouloir accueillir 500 000 immigrants par année d'ici 2025, mais a gardé une position floue quant aux cibles à plus long terme. L'ambiguïté a fait naître des soupçons à propos de l'influence de Century Initiative pour définir les seuils d'immigration au Canada, un dossier particulièrement controversé au Québec.

Le bureau de Sean Fraser explique que les cibles d'immigration résultent des pénuries démographiques et de l’importante pénurie de main-d'œuvre partout au Canada . Le vieillissement de la population constitue aussi un facteur décisif : Il y a 50 ans, il y avait sept travailleurs pour chaque retraité. Aujourd'hui, nous sommes à trois pour un et dans moins de 15 ans, ce sera deux pour un , argumente M. Fraser.

Stimuli à la souveraineté

Pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, les seuils migratoires d'Ottawa menacent l'avenir de la langue française et ne font qu'accélérer la réflexion sur la souveraineté.

Ce débat-là sur l'appropriation de tous les moyens, ironiquement, vient d'être ouvert par le Canada ou par quelques intellectuels dans une tour à Toronto qui disent : "Non, non, vous allez voir, on va faire ça de même là, on va les casser les Québécois une fois pour toutes, ça va être réglé". Ça se peut que les Québécois se disent : "Bon, ben ça va finir bientôt'" , a affirmé jeudi M. Blanchet.

À ses yeux, la cible fédérale constitue toute bonnement un affaiblissement et une disparition potentielle du peuple de la nation québécoise française . Elle alimente une réflexion des Québécois sur l'indépendance et le processus s'accélère, plaide le souverainiste, alors que son parti a consacré la journée de jeudi à débattre d'une motion dénonçant les objectifs de l'Initiative du siècle.

Questionné mercredi sur l'enjeu du poids du Québec au sein du Canada et des possibles conséquences sur sa représentation politique à la Chambre des communes, M. Trudeau avait répondu que le Bloc ne cherchait que des chicanes entre Québec et Ottawa.

De son côté, François Legault a déclaré mardi qu'il n'était pas question de suivre l'approche [de l'Initiative du siècle] concernant la croissance de l'immigration.

Nouvel environnement

La proposition d'augmenter considérablement les seuils d'immigration est détaillée dans un rapport public  (Nouvelle fenêtre) de l’Initiative du Siècle, Pour un Canada qui voit grand. Il est mentionné que si le Québec ne suit pas le rythme de la croissance démographique du reste du pays, la province court le risque de perdre de son importance au sein de la Confédération .

Le groupe de pression fait valoir le fait que l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration, un accord visant notamment à préserver le poids démographique du Québec au sein du Canada et à assurer une intégration des immigrants dans la province respectueuse de son caractère distinct , date de 1991, et que depuis plus de trois décennies, la situation démographique et économique du Québec et du Canada a considérablement changé .

Selon le même organisme, les mesures visant à augmenter le poids démographique du Canada vont à l’encontre des forces politiques actuelles, qui sont le reflet d’un scepticisme généralisé , un sentiment que Century Initiative s'est cahin-caha évertué à renverser.

Avec les informations de Romain Schué et de La Presse canadienne