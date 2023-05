Le bokashi, un compost d’intérieur sans mauvaises odeurs ni mouches à fruits

La semaine de la sensibilisation au compost au Canada se termine samedi et c'est l’occasion d’en apprendre davantage sur le bokashi, une technique peu connue qui s’apparente au compostage. Line des Rosiers, amatrice en la matière, le pratique depuis quelques années en Alberta.

Le bokashi est une technique inusitée dans la province, voire au Canada. Son processus de fermentation, qui dérive de la décomposition d’un compost ordinaire, offre pourtant une solution pour toute personne qui souhaite faire son propre compost tout en habitant dans un appartement.

Line des Rosiers a expérimenté de nombreuses techniques de compost, du bac à l’arrière du jardin au vermicompost d’intérieur, mais le bokashi est celle qui lui permet à longueur d’année de transformer les déchets organiques avec facilité.

Le bokashi est facile et parfait quand on vit dans un appartement , appuie l’amatrice de jardinage.

« Il est surtout pratique en Alberta, quand il fait trop froid dehors pour faire du compost. » — Une citation de Line des Rosiers, amatrice de jardinage

En effet, cette technique ne requiert ni d’avoir un jardin, ni même un balcon, mais simplement un contenant qui peut-être installé directement sur le comptoir de la cuisine et quelques ingrédients.

Le bokashi, comment ça marche?

Le bokashi permet la fermentation des déchets organiques grâce à des micro-organismes, dits efficaces, mélangés à de la mélasse et du son de blé. Cet activateur, appelé donc bokashi, a été perfectionné dans les années 1980 par un Japonais, le Dr Teruo Higa.

Il suffit de mettre une poignée de bokashi, puis environ deux pouces de déchets avant de mettre une nouvelle poignée de [bokashi], de bien compresser et de fermer le bac hermétiquement , explique Line des Rosiers.

Contrairement au compost qui nécessite d’être fréquemment aéré, le bokashi est anaérobie, c'est-à-dire qu’il n’a pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Laisser entrer de l’air dans le bac va entraîner le ralentissement de la fermentation , souligne l’amatrice en jardinage.

Line des Rosiers fabrique son activateur bokashi, mais il est aussi possible de l'acheter en magasin. Photo : Line des Rosiers

Il est aussi important de vider régulièrement le thé de bokashi , le liquide formé par la fermentation, afin de maintenir en santé l’activité microbienne.

Une fois le bac complètement rempli, seulement deux semaines sont nécessaires pour terminer le processus de fermentation des déchets. Le compost est ensuite enfoui sous une épaisse couche de terre et pourra ainsi, après quelques semaines, libérer tous ses nutriments et être prêt à l'utilisation.

Les avantages et les inconvénients

S'il existe d’autres types de composts d’intérieur comme le vermicompost, le bokashi a l’avantage de ne pas libérer de mauvaises odeurs et permet ainsi d'éviter le désagrément des mouches à fruits, friandes de déchets en décomposition. Ça sent le vinaigre, tout comme les cornichons , plaisante Line des Rosiers.

De plus, contrairement à de nombreux composts, les produits laitiers, les agrumes ou encore les petits os peuvent être mis dans le bokashi. Il est cependant essentiel d’éviter les aliments moisis ou les huiles et préférable de couper les déchets en morceaux afin de permettre une fermentation plus rapide.

Contrairement aux autres composts, il n'est pas nécessaire dans le bokashi de maintenir un équilibre entre la quantité d'azote et de carbone. Photo : iStock

Le compost, obtenu grâce au bokashi, est très riche en nutriments, néanmoins il ne peut pas être directement mélangé à la terre, puisque la forte concentration d'acides aminés produits par la fermentation pourrait endommager les jeunes racines.

Cela dit, cette technique reste plus rapide qu’un compost classique qui peut mettre des mois à se décomposer et ne demande que très peu d'attention.